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    中國女學生封鎖房東偷搬走！房間慘變超噁垃圾屋

    女學生偷偷離開並封鎖房東，留下滿屋垃圾。（圖擷取自微博）

    女學生偷偷離開並封鎖房東，留下滿屋垃圾。（圖擷取自微博）

    2023/06/30 23:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名房東抱怨，2年前將房間租給約20歲女學生時，出於同情心沒有收押金，女學生近來突然銷聲匿跡。他上門查看，赫然發現屋內滿是垃圾。房內骯髒畫面引起網友驚呼：「這樣的環境怎麼住得下去？」

    綜合中媒報導，這名房東指出，他4月30日上門查看，打開門後發覺女學生已經偷偷搬走，房內到處是垃圾。影片顯示，地板上堆滿食物空盒、飲料空瓶，床上也堆滿垃圾，整個房間幾乎無法行走。

    房東受訪說，2年前女學生向他租房時，聲稱經濟狀況不佳。他出於同情沒有收押金，直到這個月收房租時，才發現她已悄悄搬走，還封鎖聯繫。

    房東抱怨，他多次試圖聯繫都沒消息，最後自掏腰包請人打掃，耗費整整1天才清乾淨。從沒有想過平時打扮整齊、光彩照人的女學生，居然會將房間弄得如此髒亂。

    影片曝光後，許多中國網友紛紛震驚留言說，「這也太骯髒了，怎麼能忍受住這樣的環境？」、「能夠忍受如此一室堆滿的垃圾，真是非常不可思議，佩服之至」、「素質極差，簡直離譜」、「這樣的行為報警有用嗎？」、「不能放任這些沒道德的房客」、「建議去看心理醫生 這樣的髒亂已經不是不愛乾淨了」。

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