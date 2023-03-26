房屋糾紛大打出手！單親媽緊抓房東睪丸 他痛到休克送醫不治

奈及利亞一名33歲女房客與男房東因租房糾紛爆發爭執，雙方大打出手，女房客竟徒手緊捏房東的睪丸，導致他當場昏迷、送醫後不治。不過女子遭逮捕後堅稱全是房東一家在捏造故事，她並沒有殺害房東。（資料照，此為示意圖）

2023/03/26 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞一名33歲女房客與男房東因房屋糾紛爆發爭執，雙方大打出手，女房客竟徒手緊捏房東的睪丸，導致他當場昏迷、送醫後不治。不過女子遭逮捕後堅稱全是房東一家在捏造故事，她並沒有殺害房東。

綜合外媒報導，該名女房客為一名單親媽媽，獨自扶養2個孩子。近日房東至她的租屋處向她索取電費時，女房客不滿電費過於高昂，且因先前租屋處供水設備故障，房東卻遲遲不肯修繕，表示若房東沒有修好供水設備，她也不會繳納電費，兩人因此爆發口角。

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房東接著帶上老婆與女房客理論，據女房客稱，房東表示若她不付電費要請她打包走人，且房東老婆竟還罵她是妓女，才演變成嚴重的肢體衝突。

房東家屬向警方表示，在爆發爭執後，女房客徒手緊捏房東的睪丸，並將他拖走，直到房東倒地不省人事後，女房客才肯放手。家屬緊急將他送往綜合醫院，不過醫生表示房東已經死亡。

「死因為休克。」事後，女房客遭警方以殺人罪嫌逮捕，但她堅稱自己沒有捏住房東的睪丸，表示當時房東昏倒時她是在和房東老婆打架，且房東還打了她一巴掌，房東老婆也抓傷了她的臉與身體。警察局長弗蘭克·姆巴 （Frank Mba） 已下令將女房客移交給國家刑事調查部的兇殺案部門，並將進一步調查此案件。

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