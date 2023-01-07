跟香港看齊？新加坡超狂出租物件 無窗、房間只能放1張床

新加坡有人釋出出租物件，狹窄空間內只能容納一張簡易床鋪，而且還沒有窗戶，活像停屍間，超誇張狀況引起罵聲連連。（翻攝新加坡最大租房群）

2023/01/07 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港的租屋市場畸形狀況遠近馳名，不僅台灣部分房東向香港看齊，連新加坡也有人釋出嚇人物件，狹窄空間內只能容納一張簡易床鋪，而且還沒有窗戶，活像停屍間，超誇張狀況引起罵聲連連。

疑似為房東的原PO在「新加坡最大租房群」釋出招租資訊，貼文僅一張照片，卻已將房間狀況全部照進；房中，一張木板床幾乎佔滿整個房間，牆上有一台冷氣、置物架與幾個自黏式掛勾，沒有走道窗或對外窗，照中也沒有其他家具，小小一間房可能不到2坪。

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原PO的招租貼文就如物況簡陋，僅寫上「AMK555」與連絡電話，表示這個物件位在宏茂橋，有網友感到不解，想知道「555」是什麼意思，但原PO未回覆，若代表月租金555元新加坡幣，則兌換台幣為月租約1萬2000元。

新加坡網友見文感到不滿，紛紛留言批評，「活生生把新加坡變香港，good job」、「新加坡租屋越來越像香港劏房，惡房東不但拉低國民住屋品質，也讓外界對新加坡租屋品質觀感不佳」、「坐牢啊？」、「這個是死人房來的，哪裡是人住的」，有網友則補充「這種木板床很多蚤的，以前中過了」。

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