為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    跟香港看齊？新加坡超狂出租物件 無窗、房間只能放1張床

    新加坡有人釋出出租物件，狹窄空間內只能容納一張簡易床鋪，而且還沒有窗戶，活像停屍間，超誇張狀況引起罵聲連連。（翻攝新加坡最大租房群）

    新加坡有人釋出出租物件，狹窄空間內只能容納一張簡易床鋪，而且還沒有窗戶，活像停屍間，超誇張狀況引起罵聲連連。（翻攝新加坡最大租房群）

    2023/01/07 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕香港的租屋市場畸形狀況遠近馳名，不僅台灣部分房東向香港看齊，連新加坡也有人釋出嚇人物件，狹窄空間內只能容納一張簡易床鋪，而且還沒有窗戶，活像停屍間，超誇張狀況引起罵聲連連。

    疑似為房東的原PO在「新加坡最大租房群」釋出招租資訊，貼文僅一張照片，卻已將房間狀況全部照進；房中，一張木板床幾乎佔滿整個房間，牆上有一台冷氣、置物架與幾個自黏式掛勾，沒有走道窗或對外窗，照中也沒有其他家具，小小一間房可能不到2坪。

    原PO的招租貼文就如物況簡陋，僅寫上「AMK555」與連絡電話，表示這個物件位在宏茂橋，有網友感到不解，想知道「555」是什麼意思，但原PO未回覆，若代表月租金555元新加坡幣，則兌換台幣為月租約1萬2000元。

    新加坡網友見文感到不滿，紛紛留言批評，「活生生把新加坡變香港，good job」、「新加坡租屋越來越像香港劏房，惡房東不但拉低國民住屋品質，也讓外界對新加坡租屋品質觀感不佳」、「坐牢啊？」、「這個是死人房來的，哪裡是人住的」，有網友則補充「這種木板床很多蚤的，以前中過了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    每劑8000元！中國人6日起可預約在港接種BNT疫苗
    2023/01/06 23:16

    每劑8000元！中國人6日起可預約在港接種BNT疫苗
    租客失聯欠租17天屋況超慘！ 滿地垃圾還有寵物狗「餓到發抖」
    2023/01/06 22:43

    租客失聯欠租17天屋況超慘！ 滿地垃圾還有寵物狗「餓到發抖」

    士林萬坪森海首席 圓山富璟珍稀難求
    武漢肺炎》香港日近2萬例 中港1/8通關上網預約超「心累」
    2023/01/06 22:07

    武漢肺炎》香港日近2萬例 中港1/8通關上網預約超「心累」
    武漢肺炎》香港連3天2萬例以下 澳門102確診2病歿
    2023/01/05 22:34

    武漢肺炎》香港連3天2萬例以下 澳門102確診2病歿

    優化資產配置 國雄無双攻守兼備成最佳亮點
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播