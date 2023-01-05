武漢肺炎》香港連3天2萬例以下 澳門102確診2病歿

香港今日新增1萬8422例武漢肺炎確診，連續3日確診人數降到2萬例以下。圖為香港國際機場。（彭博）

2023/01/05 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（5）日新增1萬8422例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，連續3日確診人數降到2萬例以下。澳門公布昨天新增102例，其中有2名患者死亡。

綜合外媒報導，香港確診人數連續3天降到2萬例以下，今天1萬8422例，比昨天增近2000人，至於境外移入大幅減至164例；死亡人數方面，今日新增68名患者死亡，7日內平均死亡人數上升至67人，死亡率為0.45％，累計死亡人數1萬2149人。

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Omicron亞型變異株方面，香港衛生防護中心今天也發現8例變異株本土個案，分別是5例BF.7以及3例BQ1.1，其中，BQ1.1已累計195例。

另外，香港特首李家超今日下午宣布，1月8日將與中國通關，入境中國時不須再接受隔離檢疫，僅須持48小時內進行核酸檢測陰性證明，並將檢測結果填入海關健康申報卡。通關後每日最多可允許6萬港人前往中國，包含藉由「陸路」口岸去的5萬人以及「海空」口岸的1萬人限額。

澳門疫情方面，根據應變協調中心數據，已連續3天確診人數破百，昨（4）日新增102例確診，其中有2名患者死亡，皆為男性，年齡介於74歲到85歲。

隨著8日確定通關，澳門治安警察局也聲明，自8日凌晨起調整入境與過境防疫措施，首先從港、台或中國外的國家地區入境澳門者，自入境隔天算起7日內離境前往中國時，須出示48小時內核酸檢測陰性證明，紙本證明或已上載核酸結果的澳門健康碼皆通用。至於澳門人欲前往中國，若7天內無外國或其他境外地區旅居史，則無須憑行前核酸檢測陰性結果入境。

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