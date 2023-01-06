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    武漢肺炎》香港日近2萬例 中港1/8通關上網預約超「心累」

    香港今日新增1萬9722例確診，連續2日確診人數微增。（彭博）

    香港今日新增1萬9722例確診，連續2日確診人數微增。（彭博）

    2023/01/06 22:07

    〔即時新聞／綜合報導〕香港今（6）日新增1萬9722例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，連續2日確診人數呈上升趨勢。隨著中港8日開放通關，若港人欲入境中國，須持48小時核酸檢測陰性證明，今天社區檢測中心已大排長龍。

    綜合外媒報導，香港確診人數連續2天微增，今天1萬9722例，比昨天增1300人，至於境外移入，因香港已取消機場核酸檢測，境外移入確診數僅195例；死亡人數方面，今日新增55名患者死亡，7日內平均死亡人數微降至64人，死亡率為0.45％，累計死亡人數1萬2204人。

    Omicron亞型變異株方面，香港衛生防護中心今天也發現7例變異株本土個案，分別是6例BF.7以及1例XBB，其中，XBB已累計169例。

    另外，中國與香港1月8日恢復免檢疫通關，「陸路」口岸每日最多可允許6萬港人前往中國，須網路預約，網站開通首日就湧入超過20萬人登記。由於港人入境中國須持48小時核酸檢測陰性證明，今日社區檢測中心就已大排長龍。

    有當地民眾透露，他昨天用電腦、平板電腦及手機3個裝置去搶配額，然而每填一項資料就要等1至2分鐘，而且煎熬近1小時提交資料後，又無法馬上得知申請結果，只能持續更新頁面，又再耗了快半小時才收到申請成功的簡訊，讓他直言：「還有改善空間」！

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