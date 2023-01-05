498死創新高！日本單日暴增23.1萬例確診 重症病床爆滿

日本5日新增23萬1022例確診，重症患者比昨天激增615人，498例病歿創新高。（彭博）

2023/01/05 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本今（5）日新增23萬1022例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，重症患者更比昨天增加615人。另有近500人病逝，創死亡人數新高。

綜合外媒報導，日本厚生勞動省數據顯示，今年前3天，日本新增確診人數還維持在7萬至9萬例，昨天達到10萬例，今天竟激增超過，突破23萬例，值得注意的是，重症患者從昨天35例增到650例。

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至於死亡人數，今天有498人病逝，這也是2018年12月27日的438人之後，單日病歿數最多的一次。

日本全國多處地區確診人數創歷史新高，包含群馬縣、岐阜縣、岡山縣、香川縣、愛媛縣、島根縣、山口縣、佐賀縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣等12個縣。厚生勞動省人員推測，由於新年「返鄉潮」與「旅遊潮」帶動人員流動，才會造成疫情在短時間內惡化。

另外，全國重症患者人數持續上升。日本醫科大學指出，去年12月底以來，重症患者床位幾乎額滿，難以再接收新患者。院方相當擔心，這樣下去會影響武漢肺炎外的其他緊急醫療護理。

院方還透露，附近有醫院接連發生「院內感染」事件，即使重症患者病情稍微好轉，也找不到地方可以繼續觀察直到完全痊癒。

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