為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    498死創新高！日本單日暴增23.1萬例確診 重症病床爆滿

    日本5日新增23萬1022例確診，重症患者比昨天激增615人，498例病歿創新高。（彭博）

    日本5日新增23萬1022例確診，重症患者比昨天激增615人，498例病歿創新高。（彭博）

    2023/01/05 23:35

    〔即時新聞／綜合報導〕日本今（5）日新增23萬1022例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，重症患者更比昨天增加615人。另有近500人病逝，創死亡人數新高。

    綜合外媒報導，日本厚生勞動省數據顯示，今年前3天，日本新增確診人數還維持在7萬至9萬例，昨天達到10萬例，今天竟激增超過，突破23萬例，值得注意的是，重症患者從昨天35例增到650例。

    至於死亡人數，今天有498人病逝，這也是2018年12月27日的438人之後，單日病歿數最多的一次。

    日本全國多處地區確診人數創歷史新高，包含群馬縣、岐阜縣、岡山縣、香川縣、愛媛縣、島根縣、山口縣、佐賀縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣等12個縣。厚生勞動省人員推測，由於新年「返鄉潮」與「旅遊潮」帶動人員流動，才會造成疫情在短時間內惡化。

    另外，全國重症患者人數持續上升。日本醫科大學指出，去年12月底以來，重症患者床位幾乎額滿，難以再接收新患者。院方相當擔心，這樣下去會影響武漢肺炎外的其他緊急醫療護理。

    院方還透露，附近有醫院接連發生「院內感染」事件，即使重症患者病情稍微好轉，也找不到地方可以繼續觀察直到完全痊癒。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》香港連3天2萬例以下 澳門102確診2病歿
    2023/01/05 22:34

    武漢肺炎》香港連3天2萬例以下 澳門102確診2病歿
    憂春節返鄉疫情惡化 中國地方政府又喊「非必要別返鄉」
    2023/01/05 19:38

    憂春節返鄉疫情惡化 中國地方政府又喊「非必要別返鄉」

    優化資產配置 國雄無双攻守兼備成最佳亮點
    中國不願公布疫情真相 德媒痛批：對世界健康造成威脅
    2023/01/05 16:45

    中國不願公布疫情真相 德媒痛批：對世界健康造成威脅
    武漢肺炎》日本疫情續升溫 東京隔4月單日確診再逾2萬
    2022/12/20 18:19

    武漢肺炎》日本疫情續升溫 東京隔4月單日確診再逾2萬

    膝蓋內側隱隱作痛是開始退化了嗎？
    武漢肺炎》日本疫情肆虐 增逾25萬例再創單日新高
    2022/08/10 19:20

    武漢肺炎》日本疫情肆虐 增逾25萬例再創單日新高
    武漢肺炎》連2天破紀錄！ 日本單日新增確診逾18萬例
    2022/07/21 20:27

    武漢肺炎》連2天破紀錄！ 日本單日新增確診逾18萬例
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播