武漢肺炎》連2天破紀錄！ 日本單日新增確診逾18萬例

日本疫情急遽升溫，今天新增逾18萬例確診，再破歷史新高。（歐新社）

2022/07/21 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，今天（21日）截至晚間已新增超過18萬例確診，是繼昨天新增逾15萬例後，連續第2天突破歷史紀錄。日本政府統計，近期確診者以年輕族群為大宗，未滿30歲者就佔確診總數46.4%。

綜合日本《NHK》疫情報導，截至日本時間今天晚間6時30分（台灣時間下午5時30分），日本境內今天已新增18萬6246例確診，以及48例死亡。全日本47個都道府縣中，包含東京都、大阪府、京都府等35個行政區今天新增確診數都創歷史新高。

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日本厚生勞動省今天公布的統計數據指出，在13日至19日這一週裡，日本共新增59萬6775例確診，其中未滿10歲者佔13.9%、10多歲者佔16.9%、20多歲者佔15.7%、30多歲者佔14.9%、40多歲者佔14.8%、50多歲者佔10.2%、60多歲者佔5.7%、70多歲者佔3.9%、80歲以上佔3.1%，可以發現確診者以年輕族群為大宗。

急遽升高的確診人數也為醫療系統帶來相當大的負擔，在日本首都東京，19日當天的119緊急電話有3800多通，較前一週多了1000通左右。此外，救護車也因為找不到空床導致運送時間增加，在11日至17日這一週內，552個病例中有86%運送時間超過1小時，其中20例的運送時間更是超過5小時。

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