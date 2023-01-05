中國不願公布疫情真相 德媒痛批：對世界健康造成威脅

德國「南意志報」抨擊，中國現在的做法和3年武肺疫情爆發的最初階段一樣，都沒有提供有關病毒傳播的可靠數據，將對全世界的健康造成威脅。（路透）

2023/01/05 16:45

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國去年12月初突然鬆綁清零政策，並從1月8日起開放民眾出國旅遊，但全球多國基於中國最近武肺疫情大爆發，紛紛對入境的中國旅客全面實施PCR檢測，引發中國不滿，揚言要祭出反制。德國「南意志報」4日發表評論抨擊，中國現在的做法和3年武肺疫情爆發的最初階段一樣，都沒有提供有關病毒傳播的可靠數據，將對全世界的健康造成威脅。

評論指出，中國在經歷了失敗的清零政策之後突然急轉彎，如今病毒大規模蔓延，就像在疫情開始時一樣，世衛組織（WHO）不得不再三催促督促，以查明在中國到底發生了什麼，中國官方通報的新冠死亡人數少得可笑，但中國政府的態度始終一致：寧可讓人們失去健康，也不能讓政權失去面子。

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評論說，許多中國民眾現在正為領導層的無能，付出生命作為代價，而在世界其他地區，人們期盼不要再出現新的危險變種病毒，目前這種可能性不大，但也不能完全排除，這是為何WHO希望獲得有關中國疫苗接種率、ICU隔離病房負擔和病毒基因序列的數據，並敦促中國最終接受外國提供的幫助，例如，接受使用更有效的疫苗。但現實看起來並不是這個樣子。哪怕是細小的一步也是巨大的政治。在中國居住的德國人現在被允許接種BNT疫苗，交換的條件是給在德國生活的中國人接種中國疫苗。

既然外界對中國疫情的真實情況知之甚少，評論說，歐洲首批國家已開始對來自中國航班上的旅客進行全面篩檢，這樣的畫面讓人聯想到疫情爆發的最初階段，同時也暴露出歐洲無法對中國達成一致的應對措施。

評論最後指出，歐洲要從最高層面向中國加大施壓，要求中國對真實感染情況保持最大的透明度，同時分享所有可用的數據。如果中國不能做到這點，那就可以做出1個結論：正如俄羅斯是世界和平的威脅一樣，中國也是對世界健康的威脅。

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