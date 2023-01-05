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    中國醫院、火葬場不堪重負 WHO再批疫情數據不透明

    近期中國本土武漢肺炎疫情迅速升溫，自去年12月以來醫院和火葬場都不堪重負，官方對真實數據卻諱莫如深，世界衛生組織（WHO）4日再度批評，質疑中國的疫情數據並未準確反映當地疫情。圖為示意圖。（美聯社）

    近期中國本土武漢肺炎疫情迅速升溫，自去年12月以來醫院和火葬場都不堪重負，官方對真實數據卻諱莫如深，世界衛生組織（WHO）4日再度批評，質疑中國的疫情數據並未準確反映當地疫情。圖為示意圖。（美聯社）

    2023/01/05 08:02

    〔即時新聞／綜合報導〕近期中國本土武漢肺炎疫情迅速升溫，自去年12月以來醫院和火葬場都不堪重負，官方對真實數據卻諱莫如深，世界衛生組織（WHO）4日再度批評，質疑中國的疫情數據並未準確反映當地疫情，且低估染疫住院和死亡的人數。

    據外媒報導，去年中國持續採取高壓清零，在爆發白紙革命後，又突然解除防疫限制，迅速升溫的疫情引發外界擔憂，醫院及殯葬業更是忙到不可開交，但官方自去年12月以來，卻只有記錄22例染疫死亡病例，讓外界廣泛質疑官方數據沒有反映現實。

    WHO於週三再度批評，中國當局對染疫死亡的定義非常狹隘，官方的統計數據未能反映當地疫情的真實影響。世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）指出，目前仍無法獲得完整的數據，並質疑中國公布的數據低估染疫住院及重症患者的人數，特別是真正的死亡人數。

    WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也指出，WHO持續要求中國提供更快速、定期、可靠的住院和死亡數據，以及更全面、實時的病毒測序。他也重申，能理解為何一些國家對來自中國的遊客實施新的防疫限制措施。

    報導提到，雖然截至目前在中國尚未發現令人擔憂的新型變異株，但WHO警告，這可能是因為檢測減少的關係，世衛流行病學家、技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）也強調，他們擔心的是，隨著病毒傳播越多，出現變異株的可能性就越大。

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