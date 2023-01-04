紐西蘭政府宣布：不要求中國旅客出示陰性證明

紐西蘭衛生部副部長維羅爾今發布聲明表示，該國不會要求來自中國旅客出示陰性證明。（法新社）

2023/01/04 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國上月忽然宣布1月8日開放邊境，各國憂心疫情擴散繃緊神經，美國、日本、南韓、義大利等多國皆推出針對中國旅客入境限制，然而在中國確診人數暴增之際，紐西蘭當局今表示，該國不會要求來自中國旅客出示陰性證明，這與許多國家政策背道而馳。

根據《路透》報導，紐西蘭衛生部副部長維羅爾（Ayesha Verrall）今發布聲明，依據公共衛生風險評估所得到的結論，來自中國的遊客並不會對國內的確診病例數產生重大影響，她直言「紐西蘭的公共衛生風險很小。」

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對於所有飛抵紐西蘭的國際旅客，並不要求必須提供疫苗接種或陰性證明，但如果入境時出現相關症狀，建議進行快速抗原檢測（RAT），另外機場也將提供免費篩測。

與此同時，紐西蘭官員將要求一些來自中國的旅客進行自願檢測，以收集更多資訊。維羅爾透露，「此反映了紐西蘭和世衛組織（WHO）對中國缺乏資訊共享的擔憂。」

紐西蘭還計劃對國際航班進行廢水檢測，嘗試這項措施是否能取代對個人針對性和自願性的篩測。

據悉，中國於去年12月7日開始鬆綁嚴苛清零政策後，因為沒有完成規劃配套措施導致該國確診人數海嘯式暴漲，接著北京當局上月底突然宣布1月8日起將開放國門，消息曝光後，包括美國、義大利、日本、南韓、法國等國相繼推出針對中國旅客的入境檢疫新規定。

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