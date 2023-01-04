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    中國疫情爆發謠言多 民眾恐慌性搶紙尿褲

    中國網傳染疫將造成排便失禁使得紙尿布一片難求，甚至買不到血氧儀而開始搶購智慧型手錶。圖為醫院塞爆看診病患。（法新社）

    中國網傳染疫將造成排便失禁使得紙尿布一片難求，甚至買不到血氧儀而開始搶購智慧型手錶。圖為醫院塞爆看診病患。（法新社）

    2023/01/04 17:41

    〔中央社〕中國放寬防疫管制後疫情大爆發，導致民眾瘋搶常備的退燒與止瀉藥，如今買藥難還沒結束，又因網傳染疫將造成排便失禁使得紙尿布一片難求，甚至買不到血氧儀而開始搶購智慧型手錶。

    人民日報健康客戶端今天報導，上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授說，臨床上一般的病毒性感冒也會導致噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸型感冒症狀，所以染疫腹瀉是正常病理反映，不要驚慌更不必杞人憂天。

    不過網傳上海3日已出現亞變異株XBB1.5病例，並說感染之後會無意識腹瀉，呼籲大家囤積紙尿褲，於是紙尿褲又成了中國民眾囤積的新目標。

    在此之前，同樣也是社群媒體流傳一張截圖，當中指稱因Omicron變種病毒株易導致腹瀉，民眾搶完退燒藥後改搶止瀉藥「蒙脫石散」，若干販售成藥的電商平台已顯示沒貨。

    至於中國工信部號稱拚24小時生產，全國退燒藥日產達1.9億片，比12月初增加逾4倍，但偏遠鄉鎮如江西九江市彭澤縣的藥店老闆說，新10條公布後政府採購統一調配，但是沒收到調配通知，「我們好像被遺忘了」。

    中國媒體新京報近日走訪西南某縣農村，發現一位90歲的獨居老人染疫後，步行兩小時去鄉上買藥引發廣大迴響，許多網友看過後表示難過心酸。

    但是中國國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝近日接受央視新聞節目「面對面」專訪表示，供藥難原因很多，而很重要的原因卻是民眾搶囤，並說「老百姓首先囤藥，這是一個很重要的原因」。

    當前中國不只買藥難，中國青年報報導，各級醫院庫存告罄鬧血荒，多地血庫告急，大城市尤為嚴峻。北京市通州區中心血站公布的數據，通州區去年12月15日至12月22日一週的採血人數，較前一年同期下降約2/3。

    一位上海三甲醫院的輸血科工作人員說，去年12月以來，血站向各醫院下發限血通知，只供急診搶救用血，門診病人用血需動員家屬捐血。

    另據中國新聞周刊報導，又因吸氣時血氧飽和度低於93%是判定染疫重症的指標之一，不少電商平台販售的血氧儀陷入缺貨狀態，原本人民幣數十元的血氧儀飆漲至千元。

    於是具備血氧監測功能的智慧型手錶、手環等產品備受關注而銷量驟增，儘管幾乎所有廠商都聲明，上述監測功能只用於運動和日常基礎健康監測，達不到醫學標準。

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