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    中國網友推10大微信 心酸內容道盡悽涼現實

    有網友整理出「10條獲獎微信」，飽含無奈、心酸及憤怒的內容引發許多網友共鳴，其中也包含只有3個數字的「54、64、A4」，A4指的便是先前爆發的白紙革命。圖為示意圖。（彭博）

    有網友整理出「10條獲獎微信」，飽含無奈、心酸及憤怒的內容引發許多網友共鳴，其中也包含只有3個數字的「54、64、A4」，A4指的便是先前爆發的白紙革命。圖為示意圖。（彭博）

    2023/01/04 14:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒日前公布「12句話記住2022」，遭外界質疑又是一波共產黨的大內宣，後續有網友整理出「10條獲獎微信」，飽含無奈、心酸及憤怒的內容引發許多網友共鳴，其中包含只有3個數字的「54、64、A4」，以及「萬萬沒想到疫情帶來的報復性消費是殯葬業」等。

    中國官媒日前公布「12句話記住2022」，聲稱可用來總結「我們共同走過的2022」，內容包含「1月，中國人過年儀式感在太空也不缺席」，用來指中國太空人在外太空拜年。「3月，冰墩墩來接雪容融下班了」；代指冬奧會和冬殘奧的吉祥物。「12月，別了，通信行程卡」，用來指中國用於防疫、監控人民行蹤的渠道走入歷史。雖然12句都充滿正能量，卻遭外界質疑是在粉飾太平的大內宣，網友甚至在《人民日報》的微博貼文底下，補充自己的「不正確記憶」。

    後續有網友為此整理出「10條獲獎微信」，獲得許多人共鳴，其一為《青年》，「54、64、A4」，分別代表五四運動、六四天安門事件、去年中國爆發的白紙革命。其二為《抗疫》，「如能抗議何須抗疫，若不廢言豈有肺炎，官裝病毒」。其三為《專家》，「但願世間無尊友，否則民心涼萬年」。其四為《主要矛盾》，「當下社會的主要矛盾是：人民群眾日益增長的智商，與落後的欺騙方式之間的矛盾。」。其五為《不同抗疫》，「不要嘲笑外國領導與病毒共存〜人家是問過專家的；也不要指責中國專家堅持清零〜人家是問過領導的」。

    其六為《不同躺平》，「人家躺平是慢慢躺下的，而我們是被一絆子撂倒的。就像拉屎，人家是提前坐在馬桶上，把手紙準備好——開拉！我們呢，一直憋著不讓拉，憋啊憋，憋啊憋，臉都憋得通紅，但最後還是沒憋住，『撲哧』一下，拉了一褲襠！」

    其七為《最驚怵的一句話》，「2022年最驚怵的一句話：我要親自抓經濟！」。其八為《失敗》，「連失敗都失敗得如此失敗！」。其九為《消費》，「萬萬沒想到疫情帶來的報復性消費是：殯葬業！」。其十為《三年總結》，「專業的事幹得很扯淡，扯淡的事幹得很專業；好事幹得千瘡百孔，壞事幹得天衣無縫。」

    這番內容引發許多網友迴響，網友紛紛留言表示「折騰了三年都白費（白肺）了」、「眼淚都笑出來了，有這麼愚蠢的政府」。

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