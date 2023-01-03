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    驚！ 中國流行的武肺變異株 已在馬來西亞現蹤

    中國將於8日開放國門，預期將有大批民眾出國，各國皆強加戒備。圖為北京首都國際機場。（美聯社）

    中國將於8日開放國門，預期將有大批民眾出國，各國皆強加戒備。圖為北京首都國際機場。（美聯社）

    2023/01/03 18:33

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情快速傳播，各國正嚴防受中國疫情外溢影響。然而，馬來西亞衛生部2日表示，在中國流行的新型冠狀病毒變異株和亞變異株，已在大馬現蹤。

    新加坡《海峽時報》指出，馬國衛生部長扎麗哈（Zaliha Mustafa）表示，根據世界衛生組織（WHO）提供的訊息，在中國發現的新冠變異株和亞變異株已在大馬現蹤。扎麗哈並未說明在大馬發現的是哪些病毒株，但她呼籲，距離接種第1劑加強劑已滿6個月的民眾，應儘快接種第2劑加強劑，不必等雙價疫苗開放，因為現有數據已證實，單價疫苗在防範嚴重症狀、甚至病重死亡方面有效，也能降低住院率。

    大馬媒體《The Edge Markets》進一步報導，衛生部衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）透露，目前在中國快速傳播的病毒株，約有80％為「BA.5.2」和「BF.7」，這2種病毒株皆屬於Omicron變異株「BA.5」的亞型，但尚未列入WHO的「受監測系譜」（LUM）清單中。

    諾希山強調，目前沒有數據證明，BA.5.2和BF.7會引發重症或提高致死率，但據信康復患者也可能感染。他表示，截至去年12月31日為止，大馬共累計4148起BA.5.2確診病例，以及3起BF.7確診病例。

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