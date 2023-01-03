只給看700例基因定序 WHO顧問：中國官方數據「不太可信」

世衛顧問庫普曼斯（見圖）表示，她希望今天與中國科學家開會時能更了解疫情的真實情況，畢竟中國給出的某些數據不是很有可信度。（美聯社資料照）

2023/01/03 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕多位負責向世界衛生組織（WHO）提供建議的科學家今（3）日表示，他們希望本日與中國專家開會商討武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情時，能從他們那裏得知「更真實的情況」，其中一名世衛顧問更坦言，中國政府給出的數據「不太可信」 。

《路透》報導，世衛組織今日邀請了中國專家與世衛自身的病毒進化研究小組進行一場閉門視訊會議，這場會議並沒有對媒體與大眾公開。

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《路透》上個月曾報導，在中國放棄「清零」之後，世衛組織就不曾收到中國新增住院人數的數據，這不禁讓某些專家懷疑中國是否在一定程度上隱瞞了疫情爆發的資訊。

世衛顧問、荷蘭病毒學家庫普曼斯（Marion Koopmans）在參加會議前對《路透》表示，中國提供的某些數據，像是住院人數等等「不是很具有可信度」；庫普曼斯說：「對於現在正在發生的事，我們希望看到更真實的一面。提供更多可信賴的資訊符合中國自身的利益。」

同為世衛顧問的南非科學家奧利維拉（Tulio de Oliveira）則說，若能從中國那裏得知更多資訊，「當然」是件好事，不過這種情況對世界各國來說也適用。

庫普曼斯指出，到目前為止，WHO的專家小組只看到了中國病例基因定序庫的「冰山一角，大約700例左右，她並呼籲建立一個全球監測網，以監視武漢肺炎疫情的發展。「目前我們得到的資訊零散不齊，但這種情況同樣發生在世界其他地區。」

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