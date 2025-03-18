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    陸委會：「茂德科技」一對父子遭中國拘捕 2人狀況「尚屬平安」

    陸委會指出，關於「茂德科技」一對父子2人在中國遭拘留一案，政府皆有掌握，已確認2人所任職公司非台灣茂德科技股份有限公司，亦非關係企業，經海基會商請在陸台商協助探詢2人狀況確認「尚屬平安」。圖為陸委會副主委沈有忠。（資料照）

    陸委會指出，關於「茂德科技」一對父子2人在中國遭拘留一案，政府皆有掌握，已確認2人所任職公司非台灣茂德科技股份有限公司，亦非關係企業，經海基會商請在陸台商協助探詢2人狀況確認「尚屬平安」。圖為陸委會副主委沈有忠。（資料照）

    2025/03/18 17:35

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日證實，「茂德科技」一對父子在中國武漢遭到拘捕。已確認2人所任職公司非台灣茂德科技股份有限公司，亦非關係企業，經海基會商請在陸台商協助探詢2人狀況確認「尚屬平安」。

    陸委會副主委沈有忠18日在政大東亞所演講時透露，近期政府收到台商家屬的求助，「茂德科技」有一對父子在武漢被拘捕，家人有請政府幫忙。

    沈有忠補充說，海基會就此向海協會發函，中國海協會沒有直接回函，但有打電話回覆稱「2人都還活著」，但因涉入到司法案件，有官司纏身；面對媒體關切此案，沈演講結束後隨即快步離開。

    陸委會今日下午正式回應，關於「茂德科技」一對父子2人在中國遭拘留一案，政府皆有掌握，已確認2人所任職公司非台灣茂德科技股份有限公司，亦非關係企業，經海基會商請在陸台商協助探詢2人狀況確認「尚屬平安」。為顧及家屬意願，暫不便對外說明細節。

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