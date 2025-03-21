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    男扮女裝假義消Yuki「孕吐」！自稱日本人卻用注音輸入法

    戴金色假髮，穿短裙男扮女裝的「Yuki」對男童急救，引發議論。 （記者張瑞楨翻攝）

    戴金色假髮，穿短裙男扮女裝的「Yuki」對男童急救，引發議論。 （記者張瑞楨翻攝）

    2025/03/21 16:39

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市3歲鄭姓男童本月16日洗澡時溺水，中市消防局救護員馳抵時，卻有自稱是Yuki，身穿EMT（緊急救護技術員）制服與短裙，戴金色假髮、男扮女裝的「熱心民眾」，尾隨進入為男童CPR，男童最終送醫不治。父親強烈質疑他是「假義消」亂入，對兒子肚子亂壓，按壓位置錯誤（應按壓胸部）。Yuki今天（21日）出面受訪，他宣稱自己是日本人，卻聽不懂日文，他宣稱自己懷孕，還當場「孕吐」，讓現場記者全看傻眼。

    面對社會輿論質疑，以及台中地檢署已分案偵辦，他是否偽造證照或身份，涉嫌觸犯刑法的偽造文書等罪名。Yuki今天出面回應，他宣稱自己是日本人，聽不懂國語，但能夠讀寫中文，他用手機打字回應，但他是輸入法卻是注音輸入法。另外，記者用日語問他「你幾歲？」，他似乎聽不懂，宣稱自己腦袋當機，對於外界諸多質疑，他反問難道救人有錯？他當時只想救人。

    Yuki指就讀台北某大學護理系

    Yuki在臉書中自稱是台灣大學醫學院的大學生，但網友爆料指他是外送員，他今天回應說，他就讀台北某大學的護理系，他無意把此事鬧大，至於「臺灣愛陌生安全推廣協會」昨天發表聲明，指控Yuki上傳假的EMT證照給該協會，嚴正譴責他冒用身分、破壞社會信任，Yuki回應是，急救男童當時，他身上並無EMT證照，只有電動機車的鑰匙卡片，但他強調EMT急救技術與CPR（心肺復甦術），他全部都會。

    Yuki還宣稱自己已懷孕，還在受訪時彎腰「孕吐」，現場記者全部看傻眼，這場訪問也此結束。

    至於聽不懂國語，又如何在急救現場與他人溝通？Yuki表示，他也是打字在手機裡面，再出示手機給對方看，不過，他的這項說法，與消防局的說法不吻合。

    台中市消防局說，鄭父報案後，身穿EMT制服的Yuki，先抵達鄭宅樓下，他告訴隨後抵達的消防局救護員，自己是「熱心民眾」，他是在LINE群組「聽見AED」見到急救訊息，熱心趕來幫忙，消防局救護員信任他，讓他一起上樓為男童急救。

    Yuki宣稱聽不懂國語，但能夠用手機輸入中文，與他人溝通。（記者張瑞楨翻攝）

    Yuki宣稱聽不懂國語，但能夠用手機輸入中文，與他人溝通。（記者張瑞楨翻攝）

    Yuki受訪時宣稱自己已懷孕，還當場「孕吐」。（記者張瑞楨翻攝）

    Yuki受訪時宣稱自己已懷孕，還當場「孕吐」。（記者張瑞楨翻攝）

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