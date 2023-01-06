中國輝瑞武肺口服藥炒到16倍 黃牛竟稱「想幫助人」引網憤怒

中國資深媒體人曾慧燕於推特發文，內文提到原價1盒2980人民幣（約新台幣1.3萬元）的Paxlovid，現在黑市被炒到1盒1萬5千人民幣（約新台幣6.8萬元），甚至還有1名網友喊出1盒高達4.8萬人民幣拋售。（圖擷取自「@TsangWaiYin5」推特）

2023/01/06 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期染疫人數暴增，傳出搶退燒藥、醫院爆滿，還遭外媒披露美國輝瑞公司（Pfizer）生產的口服抗病毒藥Paxlovid被中國有錢有權階層囤積，導致醫療資源嚴重分配不均，一般民眾難以取得，近日社群平台傳出，1盒Paxlovid被炒到4.8萬人民幣（約新台幣21萬元），叫賣者卻稱「想幫助人」，消息曝光後，引發許多網友憤怒，原PO則痛罵「真是人心不古」。

中國資深媒體人曾慧燕4日在推特發文，內文提到原價1盒2980人民幣（約新台幣1.3萬元）的Paxlovid，現在黑市炒到1盒1萬5千人民幣（約新台幣6.8萬元），甚至還有1名中國網友以1盒要價4.8萬人民幣拋售，其價格約為1盒Paxlovid原價的16倍，這名網友還說「讓出給有需要的人，本人不發國難財，也不賺這個錢，就是想幫助有需要的人，才便宜賣，不還價」，對此曾慧燕痛斥「大言不慚說『不發國難財、也不賺這個錢』？！還好意思說幫助有需要的人，才這麼便宜」、「真是人心不古，世風日下！」。

請繼續往下閱讀...

眾多網友看到PO文後紛紛留言，有人痛批「會有報應的」、「人心？有嗎？」、「共產黨就是最大的黃牛」、「疫情當下誰都想撈一筆，連口罩都炒價，這藥還能不炒？」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

一名網友以4.8萬人民幣拋售1盒Paxlovid。（圖擷取自「@TsangWaiYin5」推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法