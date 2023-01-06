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    中國輝瑞武肺口服藥炒到16倍 黃牛竟稱「想幫助人」引網憤怒

    中國資深媒體人曾慧燕於推特發文，內文提到原價1盒2980人民幣（約新台幣1.3萬元）的Paxlovid，現在黑市被炒到1盒1萬5千人民幣（約新台幣6.8萬元），甚至還有1名網友喊出1盒高達4.8萬人民幣拋售。（圖擷取自「@TsangWaiYin5」推特）

    中國資深媒體人曾慧燕於推特發文，內文提到原價1盒2980人民幣（約新台幣1.3萬元）的Paxlovid，現在黑市被炒到1盒1萬5千人民幣（約新台幣6.8萬元），甚至還有1名網友喊出1盒高達4.8萬人民幣拋售。（圖擷取自「@TsangWaiYin5」推特）

    2023/01/06 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期染疫人數暴增，傳出搶退燒藥、醫院爆滿，還遭外媒披露美國輝瑞公司（Pfizer）生產的口服抗病毒藥Paxlovid被中國有錢有權階層囤積，導致醫療資源嚴重分配不均，一般民眾難以取得，近日社群平台傳出，1盒Paxlovid被炒到4.8萬人民幣（約新台幣21萬元），叫賣者卻稱「想幫助人」，消息曝光後，引發許多網友憤怒，原PO則痛罵「真是人心不古」。

    中國資深媒體人曾慧燕4日在推特發文，內文提到原價1盒2980人民幣（約新台幣1.3萬元）的Paxlovid，現在黑市炒到1盒1萬5千人民幣（約新台幣6.8萬元），甚至還有1名中國網友以1盒要價4.8萬人民幣拋售，其價格約為1盒Paxlovid原價的16倍，這名網友還說「讓出給有需要的人，本人不發國難財，也不賺這個錢，就是想幫助有需要的人，才便宜賣，不還價」，對此曾慧燕痛斥「大言不慚說『不發國難財、也不賺這個錢』？！還好意思說幫助有需要的人，才這麼便宜」、「真是人心不古，世風日下！」。

    眾多網友看到PO文後紛紛留言，有人痛批「會有報應的」、「人心？有嗎？」、「共產黨就是最大的黃牛」、「疫情當下誰都想撈一筆，連口罩都炒價，這藥還能不炒？」。

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    一名網友以4.8萬人民幣拋售1盒Paxlovid。（圖擷取自「@TsangWaiYin5」推特）

    一名網友以4.8萬人民幣拋售1盒Paxlovid。（圖擷取自「@TsangWaiYin5」推特）

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