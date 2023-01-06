中國知而不言！ 美專家：對預估疫情結束「完全沒信心」

北京疫情依然嚴峻，部分患者只能在空位處吊點滴。（美聯社）

2023/01/06 21:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）主任莫瑞（Christopher Murray）6日接受《美國之音》（VOA）訪問指出，中國政府不會因為全球新聞媒體對其疫情處理方式的大量負面報導，而改變掩蓋疫情真相的做法，在無法確定中國染疫數據的情況下，對預測中國疫情何時結束「完全沒有信心」。

與此同時，莫瑞指出，中國這波疫情爆發仍屬Omicron的亞型病毒株，從免疫學角度看，中國出現新變種病毒的機率不高，因為新變種病毒不大可能在大多未經病毒感染的人群中產生，反而是免疫力高的人群中更可能出現新變種病毒。

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儘管如此，中國政府並未滿足世界衛生組織（WHO）提出的所有要求，尤其是關於疫情爆發對人群造成影響的數據，包括住院、加護病房人數和死亡人數。

莫瑞批評，自去年12月疫情爆發以來，中國疾病預防控制中心明明可以獲取相關報告，基本上卻完全不通報感染病例，可能是有意識的選擇不報。然而，從根本上來說，最重要的疫情指標就是多少人死於染疫。

IHME在疫情爆發之初的2020年，建立了大流行下的死亡人數模型，其數據一直被政府和企業廣泛引用。

莫瑞推估，以中國和香港的疫苗接種水準、使用相同疫苗、相同年齡結構等條件大致非常相似來看，若香港有1萬人死亡，轉換到中國就是160萬或170萬人死亡。根據約翰霍普金斯大學數據，香港截至1月4日的染疫死亡人數為1萬2081人。

莫瑞表示，IHME在公開可用的模型中預估，中國疫情會在3月底達高峰，但若像中國疾病預防控制中心在一些未公開數據中暗示的，感染的爆發始於去年11月下旬，高峰就可能早得多。由於中國疫情數據的不確定性，他坦言對預測中國疫情何時結束「完全沒有信心」。

他認為，在中國政府依然不提供透明準確疫情數據的情況下，國際社會需要鼓勵建立獨立於政府之外的「各類型報告系統」，包括透過使用衛星影像、手機數據等，揭露一些正在發生重大危機的跡象。

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