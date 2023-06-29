油水豐厚 普廷著手奪取瓦格納「全球帝國」控制權

位於聖彼得堡的瓦格納集團總部。（路透）

2023/06/29 20:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團25日兵變流產、宣布撤離俄羅斯後，俄國總統普廷隨即著手奪取瓦格納「全球帝國」的控制權。

《華爾街日報》29日報導，在兵變落幕幾小時後，克里姆林宮便開始在全球全面接管這個臭名昭著的準軍事集團，包括派出副外長飛往敘利亞，親自向敘利亞總統阿塞德傳遞了一則資訊：瓦格納集團的部隊在敘利亞將不再獨立行動。

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此外，俄國高級外交官致電中非共和國總統（其私人保鏢包括瓦格納傭兵），保證這場兵變不會破壞俄羅斯在非洲的擴張，俄羅斯緊急情況部的政府飛機從敘利亞飛往非洲西部國家馬利（Mali），後者是瓦格納在國外的另一個重要據點。

報導引述外交官情報官員、瓦格納叛逃者和知情人士的消息說，俄羅斯外交活動激增，反映出普廷試圖淡化國內混亂，並向俄羅斯在非洲和中東的夥伴保證，瓦格納不會中斷在當地的活動。

西方官員表示，瓦格納每年在非洲賺取數億美元，這是維持俄羅斯在非洲大陸影響力和為烏克蘭戰事籌措軍費的重要資金來源。瓦格納的收入來源包括向俄羅斯出口蘇丹黃金，以及從中非共和國向阿拉伯聯合大公國國出口鑽石，以及向巴基斯坦出口木材。按照莫斯科的預期，他們將重新接管這些瓦格納手中的業務。

多年來，瓦格納集團一直充當中東和非洲獨裁政權的安全部隊，最近又開始向拉丁美洲和加勒比地區進軍。加上烏克蘭和俄羅斯境內的勢力，瓦格納僱傭了超過3萬名士兵。

報導說，瓦格納的命運現在取決於克里姆林宮能否同時邊緣化普里格津，並維持他在三大洲建立的集團版圖。一些國家安全官員在評估前景後表示，美國可能有機會在俄中一直不斷滲透的大陸上，重獲影響力。

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