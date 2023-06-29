為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    油水豐厚 普廷著手奪取瓦格納「全球帝國」控制權

    位於聖彼得堡的瓦格納集團總部。（路透）

    位於聖彼得堡的瓦格納集團總部。（路透）

    2023/06/29 20:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團25日兵變流產、宣布撤離俄羅斯後，俄國總統普廷隨即著手奪取瓦格納「全球帝國」的控制權。

    《華爾街日報》29日報導，在兵變落幕幾小時後，克里姆林宮便開始在全球全面接管這個臭名昭著的準軍事集團，包括派出副外長飛往敘利亞，親自向敘利亞總統阿塞德傳遞了一則資訊：瓦格納集團的部隊在敘利亞將不再獨立行動。

    此外，俄國高級外交官致電中非共和國總統（其私人保鏢包括瓦格納傭兵），保證這場兵變不會破壞俄羅斯在非洲的擴張，俄羅斯緊急情況部的政府飛機從敘利亞飛往非洲西部國家馬利（Mali），後者是瓦格納在國外的另一個重要據點。

    報導引述外交官情報官員、瓦格納叛逃者和知情人士的消息說，俄羅斯外交活動激增，反映出普廷試圖淡化國內混亂，並向俄羅斯在非洲和中東的夥伴保證，瓦格納不會中斷在當地的活動。

    西方官員表示，瓦格納每年在非洲賺取數億美元，這是維持俄羅斯在非洲大陸影響力和為烏克蘭戰事籌措軍費的重要資金來源。瓦格納的收入來源包括向俄羅斯出口蘇丹黃金，以及從中非共和國向阿拉伯聯合大公國國出口鑽石，以及向巴基斯坦出口木材。按照莫斯科的預期，他們將重新接管這些瓦格納手中的業務。

    多年來，瓦格納集團一直充當中東和非洲獨裁政權的安全部隊，最近又開始向拉丁美洲和加勒比地區進軍。加上烏克蘭和俄羅斯境內的勢力，瓦格納僱傭了超過3萬名士兵。

    報導說，瓦格納的命運現在取決於克里姆林宮能否同時邊緣化普里格津，並維持他在三大洲建立的集團版圖。一些國家安全官員在評估前景後表示，美國可能有機會在俄中一直不斷滲透的大陸上，重獲影響力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由說新聞》保加利亞軍工廠離奇爆炸！幕後黑手指向俄羅斯？
    2023/06/29 17:33

    自由說新聞》保加利亞軍工廠離奇爆炸！幕後黑手指向俄羅斯？
    瓦格納部隊何以火速逼近莫斯科 俄近衞軍總司令曝原因
    2023/06/29 16:59

    瓦格納部隊何以火速逼近莫斯科 俄近衞軍總司令曝原因

    微笑海悦2 鳳鳴正核心 享雙軌道優勢
    白俄廢棄軍事動工衛星照曝光！ 疑似瓦格納新基地
    2023/06/29 12:48

    白俄廢棄軍事動工衛星照曝光！ 疑似瓦格納新基地
    自由說新聞》俄媒爆「末日將軍」蘇洛維金被捕！菁英圈瘋「逃離俄國」
    2023/06/29 11:39

    自由說新聞》俄媒爆「末日將軍」蘇洛維金被捕！菁英圈瘋「逃離俄國」

    酵素、益生菌分不清？差異功能全解析
    縱虎歸山反咬普廷！ 瓦格納叛變驚見囚犯兵參與
    2023/06/29 11:11

    縱虎歸山反咬普廷！ 瓦格納叛變驚見囚犯兵參與
    疑站邊瓦格納集團 俄「末日將軍」被逮捕拘留
    2023/06/29 10:29

    疑站邊瓦格納集團 俄「末日將軍」被逮捕拘留
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播