白俄廢棄軍事動工衛星照曝光！ 疑似瓦格納新基地

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」上週末發動兵變,前鋒一度逼近莫斯科僅距200公里,最後在白俄羅斯斡旋下落幕,瓦格納集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)目前已前往白俄羅斯,有消息指出,白俄羅斯的一處廢棄軍事基地有動工的跡象,疑似瓦格納集團正在建造基地中。

推特帳號「@iv_times」PO出2張照片,照片中是白俄羅斯的一處廢棄軍事基地,有疑似正在建造東西的跡象,「@iv_times」在推文中表示「根據美國星球實驗室公司(Planet Labs)拍攝的照片,白俄羅斯的一處廢棄軍事基地正在建造臨時建築。」

「@iv_times」指出,「該基地可能是瓦格納集團一個落腳處,該集團在叛亂失敗後轉往白俄羅斯,從週一拍攝的照片可以看到,該處基地的運動場被改造成看似帳篷營地的地方,儘管白俄羅斯總統盧卡申科尚未正式宣布瓦格納集團落腳何處,但該地點與他先前提供的細節相符。」

