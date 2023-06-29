白俄廢棄軍事動工衛星照曝光！ 疑似瓦格納新基地

白俄一處廢棄軍事基地有疑似正在建造東西的跡象。（圖擷自推特）

2023/06/29 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」上週末發動兵變，前鋒一度逼近莫斯科僅距200公里，最後在白俄羅斯斡旋下落幕，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）目前已前往白俄羅斯，有消息指出，白俄羅斯的一處廢棄軍事基地有動工的跡象，疑似瓦格納集團正在建造基地中。

推特帳號「@iv_times」PO出2張照片，照片中是白俄羅斯的一處廢棄軍事基地，有疑似正在建造東西的跡象，「@iv_times」在推文中表示「根據美國星球實驗室公司（Planet Labs）拍攝的照片，白俄羅斯的一處廢棄軍事基地正在建造臨時建築。」

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「@iv_times」指出，「該基地可能是瓦格納集團一個落腳處，該集團在叛亂失敗後轉往白俄羅斯，從週一拍攝的照片可以看到，該處基地的運動場被改造成看似帳篷營地的地方，儘管白俄羅斯總統盧卡申科尚未正式宣布瓦格納集團落腳何處，但該地點與他先前提供的細節相符。」

According to satellite imagery from Planet Labs, temporary structures are rapidly being constructed at a deserted military base in Belarus.



The base could be a possible location for the Prigozhin led Wagner Group who were given the option to relocate to Belarus after their… pic.twitter.com/kyw0Ret2NZ — IV Times （@iv_times） June 29, 2023

原本的運動場變成帳篷營地。（圖擷自推特）

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