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    疑站邊瓦格納集團 俄「末日將軍」被逮捕拘留

    「末日將軍」蘇洛維金。（美聯社）

    「末日將軍」蘇洛維金。（美聯社）

    2023/06/29 10:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」24日發動兵變，短短一天就宣告落幕，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）目前已前往白俄羅斯，有消息指出，前駐烏克蘭最高指揮官、「末日將軍」蘇洛維金（Sergei Surovikin）因為疑似幫助普里格津而遭到逮捕。

    綜合外媒報導，《莫斯科時報》援引一位俄羅斯國防部的消息人士稱，蘇洛維金將軍目前因為被懷疑與普里格津的叛亂有關而被拘留，「顯然叛亂時他選擇普里格津那邊，並且被俄羅斯軍方抓住了。」該消息人士補充目前蘇洛維金下落不明，而支持俄羅斯的軍事部落客羅曼諾夫（Vladimir Romanov）聲稱，蘇洛維金目前被關押在在莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）羈押中心。

    一名不願具名的美國官員表示，蘇洛維金在叛亂發生前就已經知道這件事情，本來普里格津打算在俄防長紹伊古等人視察戰線時將其抓補，但因為被俄羅斯國安局提早知道，只好提早行動，因此才有這次「正義遊行」的行動。

    針對蘇洛維金被捕的消息，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥，這是未經證實的八卦臆測，暗示普廷並未屈服於普里格津，俄羅斯的軍事高層也不會改組。

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