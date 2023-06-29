喬治亞總統稱普廷未掌握戰爭局勢 防俄國用「灰色地帶」手段干預

喬治亞總統佐拉比契維利表示，普廷未能掌握俄羅斯以及戰爭局勢。（歐新社）

2023/06/29 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日發動兵變，引發國際關注，雖然兵變已落幕，但是對俄羅斯政治仍有巨大影響。鄰國喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）表示，俄羅斯總統普廷未能掌握俄羅斯以及戰爭局勢，這讓喬治亞十分擔憂。

佐拉比契維利接受美國《CNN》訪問時提到，上週她得知瓦格納集團發動軍事叛變消息時非常驚訝，她認為普廷並沒有「掌握一切」，同時也沒有掌握烏俄戰爭局勢，特別是當一個政權「進入末期」時，人們不得不擔心。佐拉比契維利表示，她並不認為目前喬治亞面臨迫在眉睫的軍事威脅，因為普廷目前缺乏在喬治亞邊境開闢戰線的所需資源。

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在瓦格納兵變發生時，佐拉比契維利就曾表示，未來有可能出現新一波移民潮，需要嚴格控管邊境，喬治亞當局正密切關注。佐拉比契維利28日重申此事，強調在不知道這些俄羅斯人的身分之前，喬治亞政府不能讓任何俄羅斯人進入喬治亞領土。

佐拉比契維利表示，雖然逃到喬治亞的絕大多數俄羅斯人都是「反普廷立場」，但人們擔心俄羅斯可能會以「俄語使用者在喬治亞沒有獲得足夠保護」為由，企圖對喬治亞進行干預。佐拉比契維利強調，這是俄羅斯可以利用的灰色地帶手段。

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