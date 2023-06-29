俄軍增產自殺無人機「柳葉刀」 專攻烏軍昂貴裝備

俄軍正擴大使用低成本「自殺式無人機」柳葉刀，摧毀價值數倍的烏軍軍事設備。（資料照，歐新社）

2023/06/29 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，戰事已進入第17個月。烏克蘭軍隊近日表示，莫斯科正擴大使用低成本「自殺式無人機」摧毀價值數倍的軍事設備，且具有不易偵測特性、可謂防不勝防。

據《路透》報導，柳葉刀（Lancet）無人機是由俄國卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）公司製造的一款滯空攻擊彈藥，專供俄軍實施精準打擊，首次應用是在2019年，近幾個月則對烏軍裝備構成嚴重威脅。

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親俄社群媒體上月發布的影片中，顯示柳葉刀無人機破壞或摧毀了西方贈與烏克蘭的昂貴軍備，包含豹2戰車和凱撒自走砲。

烏克蘭砲兵日前接受外媒採訪時，將柳葉刀無人機視為戰場上面臨的主要威脅之一，且近來使用頻率大幅上升。

35歲砲手博赫丹（Bohdan）在頓內茨克地區前線受訪表示：「直到今年春天，他們使用柳葉刀的頻率都不及現在這樣頻繁。」

俄羅斯國防部此前計畫增產柳葉刀無人機，主因是其代價相當低廉。1架柳葉刀無人機的售價約為300萬盧布（約新台幣108.5萬元）；相較之下，俄羅斯使用1枚S-300飛彈的成本，至少要花費數十萬美元。

1輛豹2主力戰車的價值則高達數百萬美元。俄軍似乎正在複製烏軍早期的戰略，例如將高價值目標引誘到暴露位置，再以柳葉刀無人機實施打擊。

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