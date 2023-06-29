要求北約承諾「戰後接納烏克蘭」 澤倫斯基：別再顧忌俄羅斯

澤倫斯基28日在基輔出席與立陶宛總統瑙塞達、波蘭總統杜達舉行的聯合記者會。（路透）

2023/06/29 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基28日敦促北約在下月舉行的峰會中表態，同意當俄烏戰爭結束時，烏克蘭能夠立即加入北約。

據《路透》報導，28日適逢烏克蘭憲法日，澤倫斯基向議會發表演說時，呼籲全球領導人重視烏克蘭問題、勿再顧忌莫斯科的反應；演說過程中，澤倫斯基多次將普廷描述為「強盜」（bandits） 。

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澤倫斯基清楚表明對下月11至12日北約峰會的期望。澤倫斯基說：「我們知道烏克蘭在戰爭期間無法成為北約成員，但我們需要確保戰後烏克蘭能立即加入北約。這是我們想要得到的信號。」

澤倫斯基表示，基輔同時希望在峰會上獲得承諾，即北約將保護烏克蘭，直至其被接納為北約成員國。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）強調，波蘭和立陶宛將竭盡全力幫助烏克蘭盡快實現其目標。兩國均是烏克蘭的大力支持者，立陶宛正打算向烏軍提供挪威製造的NASAMS防空系統。

杜達說：「我們會努力確保峰會上做出的決定，能清楚表明成員國的立場。我們正在與盟友就這個問題進行談判​​。」

儘管烏克蘭希望盡快加入，但北大西洋公約組織內部仍存在分歧。美國、德國等西方國家政府對此事持謹慎態度，擔心北約陷入對俄戰爭；俄羅斯更長期將「北約東擴」當作西方壓迫的證據。

對此，澤倫斯基在演說中挑明：「不幸的是，一些國家和世界領導人在擬定決策時，仍顧忌著俄羅斯的反應。這無疑是荒謬、可恥的「主權自我限制」（self-limitation of sovereignty）。烏克蘭人已經證明了面對俄羅斯，絕不能表現出恐懼。」

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