瓦格納部隊何以火速逼近莫斯科 俄近衞軍總司令曝原因

2016年普廷下令成立俄羅斯國家近衛軍，由佐洛托夫（左）擔任總司令。（法新社檔案照）

2023/06/29 16:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國家近衞軍總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）大將，27日斥責西方國家協助瓦格納集團首腦普里格津發動叛變，並聲稱國家近衞軍數週前已掌握相關情資。對於瓦格納武裝人員為何能夠在俄羅斯領土上迅速推進，一路從頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）到幾乎逼近莫斯科，他解釋稱，是因為俄主要部隊當時都集中在莫斯科附近布防。倘分散部署將落得「刀切牛油」、被瓦格納輕易擊破的下場。

佐洛托夫指控西方特務直接參與及煽動瓦格納叛亂。他透露，事發前幾週，有瓦格納成員從營地傳來消息，稱該組織醞釀在6月22日至25日發動叛亂。佐洛托夫指出，平叛經驗證明近衞軍需擁有更重型武器，例如戰車。

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據《俄新社》、《今日俄羅斯》（RT）等俄媒27日報導，俄羅斯總統普廷當天在克里姆林宮，與參與平息此次事態的士兵和執法人員見面，並授勳表揚，佐洛托夫出席活動後，接受採訪時大加讚賞了國家近衛軍全體軍人保衛莫斯科的表現，同時提到了一個令人哭笑不得的事：大家原本做好了為國犧牲的準備，出發前把私房錢全交給了妻子，現在都後悔了。

他還聲稱，兒子及今年23歲的孫子均在近衞軍服役，祖孫3代均做好為國捐軀的準備。

2016年普廷下令成立俄羅斯國家近衛軍（National Guard of Russia），接管原屬於內務部的特種部隊（OMON）、特別快速反應部隊（SOBR）等單位，直接聽命於普廷執行反恐任務打擊犯罪。普廷當時經任命原任內政部衛隊（Interior Ministry Troops）司令的佐洛托夫，指揮新成立的國家近衛軍。

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