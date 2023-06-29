為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    瓦格納部隊何以火速逼近莫斯科 俄近衞軍總司令曝原因

    2016年普廷下令成立俄羅斯國家近衛軍，由佐洛托夫（左）擔任總司令。（法新社檔案照）

    2016年普廷下令成立俄羅斯國家近衛軍，由佐洛托夫（左）擔任總司令。（法新社檔案照）

    2023/06/29 16:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國家近衞軍總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）大將，27日斥責西方國家協助瓦格納集團首腦普里格津發動叛變，並聲稱國家近衞軍數週前已掌握相關情資。對於瓦格納武裝人員為何能夠在俄羅斯領土上迅速推進，一路從頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）到幾乎逼近莫斯科，他解釋稱，是因為俄主要部隊當時都集中在莫斯科附近布防。倘分散部署將落得「刀切牛油」、被瓦格納輕易擊破的下場。

    佐洛托夫指控西方特務直接參與及煽動瓦格納叛亂。他透露，事發前幾週，有瓦格納成員從營地傳來消息，稱該組織醞釀在6月22日至25日發動叛亂。佐洛托夫指出，平叛經驗證明近衞軍需擁有更重型武器，例如戰車。

    據《俄新社》、《今日俄羅斯》（RT）等俄媒27日報導，俄羅斯總統普廷當天在克里姆林宮，與參與平息此次事態的士兵和執法人員見面，並授勳表揚，佐洛托夫出席活動後，接受採訪時大加讚賞了國家近衛軍全體軍人保衛莫斯科的表現，同時提到了一個令人哭笑不得的事：大家原本做好了為國犧牲的準備，出發前把私房錢全交給了妻子，現在都後悔了。

    他還聲稱，兒子及今年23歲的孫子均在近衞軍服役，祖孫3代均做好為國捐軀的準備。

    2016年普廷下令成立俄羅斯國家近衛軍（National Guard of Russia），接管原屬於內務部的特種部隊（OMON）、特別快速反應部隊（SOBR）等單位，直接聽命於普廷執行反恐任務打擊犯罪。普廷當時經任命原任內政部衛隊（Interior Ministry Troops）司令的佐洛托夫，指揮新成立的國家近衛軍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    影片曝光！ 俄軍Ka-52攻擊直升機 被瓦格納擊落爆炸
    2023/06/29 14:05

    影片曝光！ 俄軍Ka-52攻擊直升機 被瓦格納擊落爆炸
    白俄廢棄軍事動工衛星照曝光！ 疑似瓦格納新基地
    2023/06/29 12:48

    白俄廢棄軍事動工衛星照曝光！ 疑似瓦格納新基地

    快速路網不再離城 潮州別墅歸隱田園
    瓦格納轉進白俄 東歐隱憂
    2023/06/29 05:30

    瓦格納轉進白俄 東歐隱憂
    瓦格納頭子替身護照被搜出 立陶宛國安部：曾入境進行資訊戰
    2023/06/29 00:01

    瓦格納頭子替身護照被搜出 立陶宛國安部：曾入境進行資訊戰

    樂活退休理財新亮點
    錢去哪？俄國防部每年付普里格津600億 普廷要查
    2023/06/28 07:01

    錢去哪？俄國防部每年付普里格津600億 普廷要查
    自由說新聞》瓦格納傳「重兵入白俄」招新血！「俄版安祿山」他成最大贏家？
    2023/06/27 17:12

    自由說新聞》瓦格納傳「重兵入白俄」招新血！「俄版安祿山」他成最大贏家？
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播