日壽司郎索賠逾1400萬！ 舔醬油屁孩已遭函送檢方偵辦

今年1月一名日本屁孩高中生到壽司郎用餐，做出舔醬油瓶、手沾口水抹在壽司上等行為，除被壽司郎求償6700萬日圓，這名少年也在28日被警方函送檢方偵辦。。（圖擷取自@takigare3推特）

2023/06/29 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）今年1月遭一名17歲男高中生拍攝舔醬油瓶口、手沾口水碰轉盤上壽司等噁心行為影片，相關影片在網上曝光後，引發軒然大波，更導致店家母公司市值一夕蒸發35億元。日前壽司郎已正式對該名高中生提告，求償6700萬日幣（約新台幣1480萬元），警方也在28日將少年函送檢方偵辦。

綜合日媒報導，根據起訴書內容，一名17歲少年涉嫌在今年1月3日，於壽司郎位於岐阜市的岐阜正木店內，將醬油瓶含在口中、舔拭未使用過的茶杯，還使用沾有唾液的手指，觸碰在旋轉台上的壽司，同時讓朋友將整個過程拍下後，於同月29日上傳至社群媒體。

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事後影片遭到瘋傳，導致壽司郎母公司股價暴跌，市值一度蒸發超過160億日圓（新台幣約36.8億元），同時嚴重打擊店內生意，受損告報包括「事發分店醬油瓶更換費用」、「全國店鋪顧客數銳減導致的利潤損失」及「衛生管理的信用受損」等等。壽司郎因此對其提出告訴，並要求賠償6700萬日幣（約新台幣1480萬元）的損失。

岐阜縣警方已在28日，依損害器物罪嫌將17歲少年函送檢方偵辦，不過岐阜地方檢察廳並未公開少年是否認罪，也不願透露此案細節。對於少年遭到函送偵辦一事，壽司郎則表示，「由於是刑事事件，公司沒有立場評論」。

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