兩樣情！ 白宮記者晚宴眾星走紅毯 挺巴示威者倒地嗆「共犯」

美國挺巴示威延燒全國，示威者在白宮記者晚宴會場外上演行動劇抗議。（法新社）

2024/04/28 11:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國挺巴勒斯坦抗爭延燒，示威者28日也抵達年度白宮記者晚宴，對盛裝打扮走紅毯的各界記者、政商人士，以及包括史嘉蕾夫婦等好萊塢巨星嗆聲，指控媒體隱藏巴勒斯坦遭襲真相是「可恥的共犯行為」。

綜合外媒報導，每年一度的白宮記者晚宴28日登場，各媒體駐白宮記者皆盛裝出席外，美國總統拜登、副總統賀錦麗和各政商界知名人物，以及好萊塢巨星史嘉蕾‧喬韓森（Scarlett Johansson）和其夫婿、知名政治諷刺喜劇演員柯林‧約斯特（Colin Jost）也盛裝出席。

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然而，近日挺巴示威延燒美國全境，示威者也沒有放過「堵」拜登的大好機會，至少有數百名挺巴示威者聚集在晚宴會場外抗議。

報導指出，現場示威者除紛紛躺地做出行動劇抗議外，也對入場賓客呼喊「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）、「可恥」（shame on you）等口號。此外，也有示威者指控西方各媒體掩蓋巴勒斯坦遭襲的恐怖事實，罔顧在巴勒斯坦前線同仁的犧牲和生命。

據悉，上週末有超過24名駐加薩走廊記者發出聯合聲明，呼籲同業和同事人員抵制白宮記者晚宴。聲明內容聲稱：「我們為了盡記者媒體的職責所付出的代價已經太高，為了維護被視為『犯罪』的新聞誠信，我們經歷了無數以軍的拘留、審問和酷刑。」

總部設於美國的非營利組織「保護記者委員會」（CPJ）計畫總監德拉塞納（Carlos Martínez de la Serna）也透過聲明表示，以哈戰爭開打以來，記者們已付出巨大的生命代價，每一個記者的傷亡，都等於一部分的真相消逝。

美國巴勒斯坦權利倡議組織「阿達拉正義計畫」（Adalah Justice Project）執董塔瑪利（Sandra Tamari）也痛批，總統拜登容許以色列摧毀巴勒斯坦，造成加薩巴勒斯坦人民饑荒，記者竟還參加晚宴與他把酒言歡，實在可恥。

示威者追問盛裝參與白宮記者晚宴的賓客。（法新社）

好萊塢巨星史嘉蕾（左）也盛裝出席白宮記者晚宴，其夫婿為知名喜劇演員約斯特（Colin Jost），負責主持晚宴。（美聯社）

挺巴示威者抗議美國總統拜登（前排左）縱容以色列摧毀加薩走廊，造成巴勒斯坦人民饑荒。（美聯社）

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