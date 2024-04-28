掩飾老態龍鍾 拜登登機改多人同行

美國八十一歲總統拜登十七日穿越白宮南草坪，走往搭乘「陸戰隊一號」直升機路上，皆有人員陪同。（歐新社）

2024/04/28 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕做為美國史上最年長元首，美國現任總統拜登十六日起搭乘「陸戰隊一號」直升機，不再像過去總是獨自行走穿越白宮南草坪登機，媒體發現他有九成改為眾多助理陪同步行前往。美國新聞網站「Axios」廿六日指出，拜登此舉意在重塑形象，多人同行的視覺效果，有助減少公眾對他八十一歲老邁步態的關注。

Axios指出，拜登上任三年多以來及上月五次往返「陸戰隊一號」，都是獨自一人行走或和家人同行；本月十六日起，則是十次往返路程有九次見工作人員或議員陪同。從畫面上看來，鏡頭和拜登之間有白宮副幕僚長瑞德、托馬辛和總統資深顧問唐尼隆等多名助手擋著，稍微轉移「步態蹣跚僵硬」焦點。

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拜登多名顧問向Axios坦言，獨自行走及拖著腳步的影片，凸顯了拜登年齡，在他穿越草地時尤其顯老。一位白宮官員也向Axios證實，拜登數週前明白告訴助理們，他偏好「別那麼正式」的方式，建議他們和他一起走。做出上述改變後，部分顧問認為拜登往返白宮南草坪搭機的畫面形象好轉，故將繼續維持此策略。

Axios指出，拜登團隊近月致力改變選民對其年齡及健康狀況的看法；二○二一年上任之初拒絕高齡措施待遇的拜登最近也改變態度，包括更常穿有額外支撐的鞋子、選擇低層艙門登上專機「空軍一號」，以免爬更多階梯，並持續進行物理治療和伸展運動以改善步姿。但白宮發言人貝茨未承認拜登一改過去獨行登機的目的，以「完全看得到他，除了幾秒鐘」輕描淡寫帶過。

美國八十一歲總統拜登廿三日穿越白宮南草坪，走往搭乘「陸戰隊一號」直升機路上，皆有人員陪同。（路透）

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