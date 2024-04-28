美至少50校挺巴示威 延燒海外

法國巴黎政治學院抗議學生以靜坐封鎖校外街道，聲援民眾舉著巴勒斯坦旗幟表達支持。（路透）

2024/04/28 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國各地校園爆發反加薩戰爭抗議潮，包括哈佛、耶魯和哥倫比亞大學等常春藤名校在內，全美至少五十所大學發動紮營靜坐行動，要求校方對以色列及相關機構「抵制、撤資、制裁」。部分校園領導層決定交由警方清場，截至廿六日確認有五九八人被逮捕。對此，哥大理事會不滿校長夏費克通報警方決策，遂於廿六日通過決議籌組工作小組，對行政領導層進行調查。

哥大理事會不滿校長報警

代表哥大教職員的理事會執行委員會報告指出，夏費克及其行政團隊採取許多行動和決策，包括通報警察、允許在未諮詢教職員的情況下讓學生被逮捕，對哥大造成傷害，「教職員對校長領導能力徹底失去信心」。

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除了哥大，加州理工州立大學洪堡分校、德州大學奧斯汀分校及喬治亞州埃默里大學等校的教職員，紛紛對領導層發起不信任倡議或投票。雖然多半僅有宣示效力，無撤除校長職務權力，但對於即將迎接五月畢業季的校方管理層來說仍是龐大壓力。南加州大學在有超過九十人遭逮捕後，宣布取消五月十日舉行的畢業典禮。

額外引發爭議的是，其中一名哥大學生抗議領袖詹姆斯遭起底曾在一月發布的一段影像中，脫口「猶太復國主義者（Zionists）不配活著，人們應該慶幸詹姆斯沒有殺了他們」。對此，白宮發布聲明譴責，「主張謀害猶太人的言行極為惡劣。總統拜登已經表明，暴力、仇恨和反猶言論在美國無立足之地。」哥大已禁止詹姆斯進入校園；抗議團體稱其言論不代表組織價值理念。詹姆斯則發表道歉聲明，自承言論失當。

抗議學生要求校方實施「抵制、撤資、制裁」運動（Boycott, Divestment and Sanctions，BDS」。該運動始於二○○五年，受南非種族隔離制度啟發，要求全球機構、組織向以色列施壓，捍衛巴勒斯坦人權利。

BDS長期受到大學管理層和政界反對，視此為反猶行動。哈佛已表明「反對號召抵制以色列及其學術機構的政策」；四十八名學生遭到逮捕的耶魯不考慮從武器製造商撤資的提案。

美國大學的抗議熱潮也向海外延燒。巴黎抗議學生廿六日佔領法國總統馬克宏、總理艾塔爾母校巴黎政治學院，以圾垃桶、木製講桌和腳踏車等物品封鎖入口，迫使校方改為全面線上授課。在與警方對峙後抗議學生最終撤離。

法國民眾在巴黎政治學院外街道舉著巴勒斯坦旗幟表達對抗議學生的支持。（路透）

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