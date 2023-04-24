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    「我好想她」男孩每天到母親墳前做這件事 數萬網友破防淚崩！

    墨西哥男孩幾乎每天到母親墳前寫作業，並與天上母親閒聊的故事感動大批網友。（圖翻攝自抖音）

    墨西哥男孩幾乎每天到母親墳前寫作業，並與天上母親閒聊的故事感動大批網友。（圖翻攝自抖音）

    2023/04/24 00:25

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一名男童約莫半年前失去摯愛的母親，自那之後幾乎每天都到母親的墳前一邊寫作業，一邊和天上的媽媽聊天，這段故事近日被分享到網上，不少網友看完淚崩。

    綜合外媒報導，墨西哥一名女網友日前到一處墓園給過世的親戚上墳時，注意到附近有個穿著白色上衣的小男孩坐在一座墳前寫東西。女網友見狀上前關心，小男孩透露自己名叫Kike，他眼前的那座墳屬於他離世的母親。

    Kike表示，媽媽大約在半年前去世，生前媽媽時常胃痛，之後病情惡化，最終媽媽不敵病魔撒手人寰。現在和祖母同住的Kike，因為就讀的學校離墓園很近，因此他幾乎每天放學後就會順路到墓園探望媽媽，一邊完成學校作業，一邊和天上的媽媽聊天。

    Kike說：「我非常想念她......雖然她在天堂，但我知道她正看著我，並為我感到驕傲」。Kike的話讓這名女網友瞬間破防，鼻酸鼓勵Kike，並告訴他長大後一定會是一個很棒的人。女網友拍下的這段影片於本月14日被分享到抖音上，讓大批網友直呼不捨與感動。

    網友紛紛表示，「好想給這位小男孩一個擁抱」、「上帝請務必好好關照他，他是天使」、「眼淚忍不住掉下來」、「是一個堅強的好孩子」、「願神與他同在，與所有失去父母的孩子同在」。

    @misteriocuriosidades La historia de este pequeño realmente conmovedora #parati #viral #historia #niño #caso #pequeño #cemwnterio ♬ Mysterious - Andreas Scherren

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