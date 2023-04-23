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    印度為抓他讓3000萬人斷網！錫克分離領袖遭逮捕

    印度錫克教分離主義領袖辛赫（Amritpal Singh）耗費一個月躲避警方追緝，在周日（23日）清晨於旁遮普一處寺廟遭到抓捕。（路透社）

    印度錫克教分離主義領袖辛赫（Amritpal Singh）耗費一個月躲避警方追緝，在周日（23日）清晨於旁遮普一處寺廟遭到抓捕。（路透社）

    2023/04/23 20:21

    〔即時新聞／綜合報導〕印度警方上個月為了追捕錫克教分離主義領袖辛赫（Amritpal Singh），切斷了北部旁遮普省（Punjab）的網路，導致3000萬人斷網。外媒報導，警方歷經一個月的搜捕，周日（23日）成功在旁遮普一處寺廟抓捕到辛赫。

    綜合外電報導，當地警方獲報辛赫躲藏在靠近巴基斯坦邊境旁遮普省一個村落的錫克教寺廟中，於是出動警力包圍村莊，最終在當地時間今日清晨6時45分左右將他逮捕。根據《國家安全法》，被認為對國家安全構成威脅的人，可以拘留長達1年。

    30歲的辛赫領導一個名為Waris Punjab De的團體，旨在建立一個獨立於印度的錫克教國家卡利斯坦（Khalistan）。《路透》報導指出，其數百名的支持者先前持武器衝進當地警局要求釋放辛赫的其中一名助手。

    印度警方指控辛赫及其支持者謀殺未遂、妨礙執法和創造社會不和諧等多項罪名，並表示他自3月中旬以來持續在外逃逸。在辛赫被抓捕後，一名警官表示，他將被轉移到阿薩姆邦（Assam）的Dibrugarh，並提到辛赫的一些同夥已至該處服刑。

    印度當局上個月搜捕辛赫的行動，引發各國錫克教徒在印度駐英國、加拿大和美國使領館外抗議，並陸續傳出抗議人士破壞使館的行為出現，使得印度政府召見美英加3國外交官員，施壓要求改善印度使領館的維安。

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