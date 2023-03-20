為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度使館遭分離主義者砸窗「換旗」 印外交部召見英大使抗議

    19日一群錫克教徒在印度駐英高級專員公署前舉行抗議活動，支持卡利斯坦獨立運動（Khalistan movement）。（美聯社）

    19日一群錫克教徒在印度駐英高級專員公署前舉行抗議活動，支持卡利斯坦獨立運動（Khalistan movement）。（美聯社）

    2023/03/20 23:45

    〔即時新聞／綜合報導〕位於英國倫敦的印度駐英高級專員公署外，昨（19日）遭到印度錫克教分離主義人士砸窗、「換旗」，引發印度外交部不滿，立即傳召英國駐印度外交官並針對此事表達「嚴正抗議」。

    《BBC》報導，一群人19日聚集在印度駐英高級專員公署前舉行抗議活動，手中揮舞著黃色「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）的象徵旗幟，並在現場吶喊著卡利斯坦獨立等口號，希望在橫跨印度和巴基斯坦的旁遮普（Punjab）地區建國。抗議人士不僅砸窗，據社群媒體的畫面顯示，還有一名男子攀爬至陽台降下印度國旗後，換上卡利斯坦的旗幟。

    對此，印度外交部呼籲，英國政府應立即採取行動，認明、逮捕及起訴參與昨天事件的每一個人，並加強保安措施，避免類似事件再次發生。

    倫敦抗議活動發生之際，印度警方週六起持續追捕在逃的卡利斯坦運動領導人Amritpal Singh，目前大規模搜查行動仍在繼續，當地有數百萬人的網路通訊還因此遭到阻斷。

    卡利斯坦運動領導人Amritpal Singh自周六一直在逃離印度警方的追捕，目前大規模搜查行動仍在繼續，當地有數百萬人的網路通訊還因此遭到阻斷。（路透）

    卡利斯坦運動領導人Amritpal Singh自周六一直在逃離印度警方的追捕，目前大規模搜查行動仍在繼續，當地有數百萬人的網路通訊還因此遭到阻斷。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿富汗錫克寺攻擊案 伊斯蘭國坦承犯行
    2022/06/19 10:25

    阿富汗錫克寺攻擊案 伊斯蘭國坦承犯行
    印度「小喀布爾」恐懼蔓延！在印度阿富汗難民：永遠回不了家
    2021/08/25 23:32

    印度「小喀布爾」恐懼蔓延！在印度阿富汗難民：永遠回不了家

    大金30感謝有您 新品發表登場！
    利用推特支持農民抗議 印度要推特刪除上千個帳號
    2021/02/08 22:14

    利用推特支持農民抗議 印度要推特刪除上千個帳號
    伊朗與西亞世界》阿富汗—印度問題與英國
    2020/10/29 15:43

    伊朗與西亞世界》阿富汗—印度問題與英國

    期交所出擊FIA年會 雙邊會談成績斐然
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播