印度使館遭分離主義者砸窗「換旗」 印外交部召見英大使抗議

19日一群錫克教徒在印度駐英高級專員公署前舉行抗議活動，支持卡利斯坦獨立運動（Khalistan movement）。（美聯社）

2023/03/20 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕位於英國倫敦的印度駐英高級專員公署外，昨（19日）遭到印度錫克教分離主義人士砸窗、「換旗」，引發印度外交部不滿，立即傳召英國駐印度外交官並針對此事表達「嚴正抗議」。

《BBC》報導，一群人19日聚集在印度駐英高級專員公署前舉行抗議活動，手中揮舞著黃色「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）的象徵旗幟，並在現場吶喊著卡利斯坦獨立等口號，希望在橫跨印度和巴基斯坦的旁遮普（Punjab）地區建國。抗議人士不僅砸窗，據社群媒體的畫面顯示，還有一名男子攀爬至陽台降下印度國旗後，換上卡利斯坦的旗幟。

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對此，印度外交部呼籲，英國政府應立即採取行動，認明、逮捕及起訴參與昨天事件的每一個人，並加強保安措施，避免類似事件再次發生。

倫敦抗議活動發生之際，印度警方週六起持續追捕在逃的卡利斯坦運動領導人Amritpal Singh，目前大規模搜查行動仍在繼續，當地有數百萬人的網路通訊還因此遭到阻斷。

Indian flag is being pulled down from the Indian High Commission in London by Khalistan supporters. A regime that calls itself nationalist can’t even protect country’s flag in its diplomatic premises. pic.twitter.com/VA8gkzwR9b — Ashok Swain （@ashoswai） March 19, 2023

卡利斯坦運動領導人Amritpal Singh自周六一直在逃離印度警方的追捕，目前大規模搜查行動仍在繼續，當地有數百萬人的網路通訊還因此遭到阻斷。（路透）

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