印度使館遭分離主義者砸窗「換旗」 印外交部召見英大使抗議

〔即時新聞/綜合報導〕位於英國倫敦的印度駐英高級專員公署外,昨(19日)遭到印度錫克教分離主義人士砸窗、「換旗」,引發印度外交部不滿,立即傳召英國駐印度外交官並針對此事表達「嚴正抗議」。

《BBC》報導,一群人19日聚集在印度駐英高級專員公署前舉行抗議活動,手中揮舞著黃色「卡利斯坦運動」(Khalistan movement)的象徵旗幟,並在現場吶喊著卡利斯坦獨立等口號,希望在橫跨印度和巴基斯坦的旁遮普(Punjab)地區建國。抗議人士不僅砸窗,據社群媒體的畫面顯示,還有一名男子攀爬至陽台降下印度國旗後,換上卡利斯坦的旗幟。

對此,印度外交部呼籲,英國政府應立即採取行動,認明、逮捕及起訴參與昨天事件的每一個人,並加強保安措施,避免類似事件再次發生。

倫敦抗議活動發生之際,印度警方週六起持續追捕在逃的卡利斯坦運動領導人Amritpal Singh,目前大規模搜查行動仍在繼續,當地有數百萬人的網路通訊還因此遭到阻斷。

