印度邊境軍事基地爆槍擊案！4士兵身亡 槍手逃逸

印度旁遮普邦一處軍事基地內12日凌晨發生駁火事件，4名士兵當場喪生，槍手正在潛逃中。（路透社）

2023/04/12 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕印度旁遮普邦一處軍事基地內今天（12日）發生駁火事件，印度軍方指出，4名士兵當場喪生，尚未抓到槍手。

《路透》報導，印度軍方週三發聲明指出，當地時間凌晨4點多，與巴基斯坦接壤的邊境城市旁遮普邦Bathinda一處軍事基地發生槍擊案，已知4名士兵在開槍駁火中身亡，槍手仍在潛逃當中。旁遮普邦一名高級警官說，事件發生在基地內的食堂，並且不是恐怖攻擊。

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印度軍方提到，目前已封鎖事發基地，將會與當地警方展開聯合調查，持續搜捕嫌犯。據悉，軍方已在事發基地外的道路上設置路障攔檢，同在在各面牆外部署人力加強戒備。

#WATCH | Visuals from outside Bathinda Military Station where four casualties have been reported in firing inside the station in Punjab; search operation underway pic.twitter.com/jgaaGVIdMS — ANI （@ANI） April 12, 2023

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