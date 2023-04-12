為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度邊境軍事基地爆槍擊案！4士兵身亡 槍手逃逸

    印度旁遮普邦一處軍事基地內12日凌晨發生駁火事件，4名士兵當場喪生，槍手正在潛逃中。（路透社）

    印度旁遮普邦一處軍事基地內12日凌晨發生駁火事件，4名士兵當場喪生，槍手正在潛逃中。（路透社）

    2023/04/12 18:33

    〔即時新聞／綜合報導〕印度旁遮普邦一處軍事基地內今天（12日）發生駁火事件，印度軍方指出，4名士兵當場喪生，尚未抓到槍手。

    《路透》報導，印度軍方週三發聲明指出，當地時間凌晨4點多，與巴基斯坦接壤的邊境城市旁遮普邦Bathinda一處軍事基地發生槍擊案，已知4名士兵在開槍駁火中身亡，槍手仍在潛逃當中。旁遮普邦一名高級警官說，事件發生在基地內的食堂，並且不是恐怖攻擊。

    印度軍方提到，目前已封鎖事發基地，將會與當地警方展開聯合調查，持續搜捕嫌犯。據悉，軍方已在事發基地外的道路上設置路障攔檢，同在在各面牆外部署人力加強戒備。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度陸軍參謀長批中國「強權即真理」 座談會3度提及台灣
    2023/03/28 22:57

    印度陸軍參謀長批中國「強權即真理」 座談會3度提及台灣
    印度成功擊退中國進犯邊境 福斯新聞：事前獲美方即時情資
    2023/03/23 06:28

    印度成功擊退中國進犯邊境 福斯新聞：事前獲美方即時情資

    聲寶智慧空調 淨科技 洗淨最高標
    印度追捕錫克分離分子 旁遮普3000萬人繼續斷網
    2023/03/21 19:53

    印度追捕錫克分離分子 旁遮普3000萬人繼續斷網
    對抗中國 印度在東非塞席爾建基地
    2018/02/21 06:00

    對抗中國 印度在東非塞席爾建基地

    香港豪門媳廖家儀出走 華麗回歸八點檔
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播