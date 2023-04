印度邊境軍事基地爆槍擊案！4士兵身亡 槍手逃逸

2023/04/12 18:33

〔即時新聞/綜合報導〕印度旁遮普邦一處軍事基地內今天(12日)發生駁火事件,印度軍方指出,4名士兵當場喪生,尚未抓到槍手。

《路透》報導,印度軍方週三發聲明指出,當地時間凌晨4點多,與巴基斯坦接壤的邊境城市旁遮普邦Bathinda一處軍事基地發生槍擊案,已知4名士兵在開槍駁火中身亡,槍手仍在潛逃當中。旁遮普邦一名高級警官說,事件發生在基地內的食堂,並且不是恐怖攻擊。

印度軍方提到,目前已封鎖事發基地,將會與當地警方展開聯合調查,持續搜捕嫌犯。據悉,軍方已在事發基地外的道路上設置路障攔檢,同在在各面牆外部署人力加強戒備。

#WATCH | Visuals from outside Bathinda Military Station where four casualties have been reported in firing inside the station in Punjab; search operation underway pic.twitter.com/jgaaGVIdMS