錫克分離者闖溫哥華領館示威 印度召加拿大使節表達「嚴正關切」

各國近期紛紛出現錫克教分離主義者的抗議活動，印度駐溫哥華領館周六（25日）遭抗爭者闖入，印度當局今（26日）傳召加拿大駐印度高級專員，並對此事表達「強烈關切」。此為示意圖，並非當天溫哥華抗議現場。（美聯社）

2023/03/26 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕近日全球各國紛紛出現錫克教分離主義者的抗議活動，印度駐溫哥華領館周六（25日）遭抗爭者闖入，外媒報導，印度當局今（26日）傳召加拿大駐印度高級專員，對此事表達「強烈關切」。

據加拿大媒體報導指出，數百名錫克教抗爭者25日聚集在印度駐溫哥華領事館前，抗議近期印度當局自3月21日追捕激進錫克分離主義領袖辛赫 （Amritpal Singh）的行為，而眾多抗爭者在活動中高舉著象徵「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）的黃色旗幟。

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印度政府26日傳召加拿大駐印度高級專員，對錫克教分離主義份子破壞印度使館並危害領事館內部人員安全的行為表達嚴正關切。印度外交部發聲明表示，加拿大政府須善盡履行保護外國使節及領館的義務，以確保當地使館及印度駐加拿大外交官們的安全，讓他們能正常地履行外交職務。

上周日（19日）駐倫敦高級專員公署前聚集大批抗爭者吶喊卡利斯坦獨立的口號，並揮舞著黃色旗幟，現場有名抗議人士爬至公署二樓的陽台將印度國旗降下，換上卡利斯坦的旗幟。據《路透》報導指出，印度政府事後緊急傳召英國駐印度資深外交官表達強烈關切，要求英國政府立即認明、起訴該起活動的參與者，目前印度警方已開始針對此場抗議活動展開調查。

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