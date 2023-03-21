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    印度追捕錫克分離分子 旁遮普3000萬人繼續斷網

    印度警方為了追捕一名激進錫克教教士辛赫（中），當局今天將切斷北部旁遮普省網路服務的作法延長實施，全省約3000萬人受到影響。（法新社）

    印度警方為了追捕一名激進錫克教教士辛赫（中），當局今天將切斷北部旁遮普省網路服務的作法延長實施，全省約3000萬人受到影響。（法新社）

    2023/03/21 19:53

    〔中央社〕印度警方為了追捕一名激進錫克教（Sikh）教士，當局今天將切斷北部旁遮普省（Punjab）網路服務的作法延長實施，全省約3000萬人受到影響。

    法新社報導，錫克教分離主義領袖辛赫（Amritpal Singh）支持者被拍到破壞印度駐舊金山領事館後，印度延長網路禁令。英國倫敦也發生類似抗議活動。

    辛赫要求建立獨立於印度之外的錫克教國家卡利斯坦（Khalistan），近幾個月以來聲名大噪，旁遮普省當局因此對辛赫展開大舉搜捕。

    警方今天表示，到目前為止已經逮捕114人，但辛赫仍下落不明。本來實施到當地時間今天中午的網路禁令再延長24小時。

    在網路上流傳並經法新社獨立查證確認的影片顯示，多名男子拆除設置在印度駐舊金山領事館大樓外的路障後，破壞該建築的門窗。

    數十名抗議者聚集在領事館外，在外牆噴上「#釋放阿姆利帕爾」（#FreeAmritpal）這句話。印度媒體報導，這些破壞行為發生於19日深夜。

    1947年，英國結束對英屬印度的殖民統治，把印度次大陸依宗教劃分為印度與巴基斯坦，但部分錫克人也想建立名叫「卡利斯坦」的獨立國家，於是發起卡利斯坦運動。

    旁遮普省人口約58%為錫克教徒、39%為印度教徒，在1980年代和1990年代初期受到暴力分離主義卡利斯坦運動衝擊，導致數千人死亡。

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