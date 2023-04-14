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    聖地教主批以色列縱容極端份子 反基督教衝突不斷

    皮扎巴拉公開批評以色列政府，縱容極端份子迫害基督教徒。（法新社）

    皮扎巴拉公開批評以色列政府，縱容極端份子迫害基督教徒。（法新社）

    2023/04/14 11:41

    〔即時新聞／綜合報導〕由梵諦岡任命的耶路撒冷拉丁教主皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa），日前公開批評以色列右派政府對基督徒的敵意越來越大。在政府的默許下，反基督的暴力事件層出不窮，包含對神職人員人身攻擊與騷擾，甚至出現至少7起破壞教堂財產的案件，許多教會領袖都擔心事態會進一步升級。

    根據衛報指出，聖地羅馬天主教堂的負責人皮扎巴拉，日前接受採訪時表示，該地區擁有2000年的基督教歷史，然而在右派政府的默許下，助長了極端份子的反基督攻擊事件，這些極端份子認定現在的社會風氣，可以容忍他們對基督教為所欲為，攻擊事件包含了騷擾神職人員、破壞宗教財產等。

    據統計，今年短短三個月內已經紀錄了至少7起嚴重的破壞教堂財產案件，比起去年全年紀錄的6起急遽增加。教會領袖們將大部分的責任歸咎於以色列極端份子，擔心這種縱容會帶來更多暴力。

    雖然以色列外交部世界宗教部部長拉斐利（Tania Berg-Rafaeli）強調政府很重視宗教自由，但皮扎巴拉仍擔憂，以色列會削弱對於禮拜自由的承諾。基督教徒則表示，認為當局沒有好好控制基督教、猶太教以及伊斯蘭教的關係。

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