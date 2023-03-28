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    納坦雅胡宣布暫停司法改革 試圖平息以色列史上最大內部危機

    以色列總理納坦雅胡27日宣布，將暫停司法改革計劃，彌平該國史上最大的內部危機。（路透）

    以色列總理納坦雅胡27日宣布，將暫停司法改革計劃，彌平該國史上最大的內部危機。（路透）

    2023/03/28 15:34

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）27日宣布，將暫停司法改革計劃，試圖彌平該國史上最大的內部危機。

    據《路透》報導，納坦雅胡27日晚間表示，將暫停司法改革計劃，直至4月26日獨立日假期結束、議會重新召開為止。此前以色列情勢升溫，工人加入抗爭並發動罷工，數十萬群眾走上街頭表達不滿。

    納坦雅胡聯合政府的改革計畫，欲將任命法官的權力，移交行政部門；同時賦予議會凌駕最高法院、推翻其裁決的權力。種種措施引發了以色列歷史上最大的政治危機。

    27日的電視演說裡，納坦雅胡要求各方共同採取行動，「以色列社會正處於激烈碰撞的過程，正處於威脅彼此團結的危局之中」。

    在耶路撒冷和特拉維夫（Tel Aviv-Yafo），出現支持改革的大型反示威遊行，引發雙方可能產生暴力衝突的疑慮，所幸至今並未發生任何暴力事件。

    極右翼強硬派財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）聲稱，暫停改革的決定無疑是錯誤的，但承諾將遵循總理的指示。

    阿拉伯媒體紛紛針對以色列危機進行報導，部分穆斯林民眾希望納坦雅胡政府就此倒台，其他人則希望示威對以色列產生更深遠影響。

    美國政府對納坦雅胡的決策表示歡迎，認為「將為妥協創造更多時間和空間」。

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