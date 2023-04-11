《華爾街日報》記者遭俄國拘捕 美國務院認定被「錯誤拘留」

美國國務院10日正式認定格什科維奇被俄羅斯當局「錯誤拘留」，要求立即將其釋放。（路透）

2023/04/11 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕《華爾街日報》駐俄羅斯記者格什科維奇（Evan Gershkovich）遭到俄羅斯當局拘捕，並以間諜起訴。美國國務院10日正式認定格什科維奇被俄羅斯當局「錯誤拘留」，要求立即將其釋放。

綜合外媒報導，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）10日在一份聲明中指出，美國國務卿布林肯今日（10日）作出決定，認定格什科維奇是被俄國當局「錯誤拘留」。《CNN》報導指出，此聲明代表美方認為俄方對格什科維奇的指控毫無根據，並授權美國政府透過各種途徑，確保格什科維奇獲釋。格什科維奇遭拘留案目前由總統特使辦公室處理。

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近期從俄羅斯獲釋的美軍前陸戰隊員利德（Trevor Reed）、WNBA球星格林娜（Brittney Griner），以及目前仍被關押於俄國的美國公民惠蘭（Paul Whelan），全都被美國政府認定遭到俄羅斯「錯誤拘留」。

巴特爾在聲明中表示，「從事新聞業並非犯罪，我們譴責克里姆林宮對俄羅斯獨立言論的持續鎮壓，以及對真相的持續鬥爭，美國政府將向格什科維奇先生及其家人提供一切支援」。另外，美方也呼籲俄羅斯聯邦立即釋放格什科維奇，以及同樣被「錯誤拘留」的美國公民惠蘭。

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