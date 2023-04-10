日本公民接連在中國被捕 華郵：雙方關係越發緊張

近來接連傳出日本商界、學術界和其他人士，在中國突然遭拘捕，不僅引發日本政府對中國的不滿，也讓外媒指出此事令中日關係越發緊張。示意圖。（資料照，路透）

2023/04/10 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕近來接連傳出日本商界、學術界和其他人士，在中國突然遭拘捕，其中一名被捕的日本安斯泰來製藥主管，甚至被中國冠上涉嫌從事間諜活動的罪名。然而這些遭扣押的日本公民，中國皆未給予詳細的關押緣由，讓外媒指出此事令中日關係越發緊張。

據《華爾街日報》報導，近期傳出前往中國工作或生活的日本公民，突然接連被中國公安逮捕的消息。不過報導指出，日本並非唯一經歷公民在中國突然被捕的國家，在2018年時就有2名加拿大公民在中國被拘禁，其他西方人士也曾遭逢類似處境。

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不過對日本來說，這種情形已成常事，中國國家主席習近平首度當選一年後，中國反間諜法在2014年生效，這一連串拘禁事件就是在此之後不斷發生。根據日本外務省指出，上個月底突然被捕的一名安斯泰來製藥（Astellas Pharma）主管，是自2015年以來第17位遭中國情治單位拘押的日本公民。

報導提到，2019年日本頂尖公立大學之一的北海道大學一名研究學者在中國遭拘捕，在時任首相安倍晉三的要求下，2個多月後獲釋。另外根據日本外務省的資料，目前在中國遭拘押的5名日本公民中，2人已被判刑，1人還在受審，2人遭拘禁，其中包括被捕的安斯泰來製藥員工。

神田外語大學中國專家興梠一郎（Ichiro Korogi）直言，「在中國，維安和公共安全是首要之務，遠超過『政府招商計畫』。公司有如把員工送到戰場，雖沒有戰爭，但這就像是冷戰」。日本首相岸田文雄已向北京當局呼籲，儘速釋放近期遭逮捕的安斯泰來製藥員工，然而中國駐日大使吳江浩卻在7日表示，該名主管的間諜罪名已「越來越明確」。

報導指出，美國及日本等盟邦正和以中國及其戰略夥伴俄羅斯為首的極權國家交手，因此這類逮人事件是全球對峙局面的一部分，美國總統拜登也在去年宣布，處理「海外美國公民遭挾持和不當逮捕」為國家緊急事件。《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich）3月遭俄國逮捕後被以間諜罪名起訴，拜登已呼籲立即釋放他。

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