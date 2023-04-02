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    記者在俄羅斯被捕 《華爾街日報》發聲明要求馬上放人

    《華爾街日報》記者格什科維奇遭到俄羅斯當局拘捕，《華爾街日報》1日發表聲明，要求俄羅斯當局立刻放人。（美聯社）

    《華爾街日報》記者格什科維奇遭到俄羅斯當局拘捕，《華爾街日報》1日發表聲明，要求俄羅斯當局立刻放人。（美聯社）

    2023/04/02 11:01

    〔即時新聞／綜合報導〕《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich）日前遭到俄羅斯當局以涉嫌從事間諜活動拘捕，美國白宮強烈譴責俄國行徑，《華爾街日報》1日發表聲明，要求俄羅斯當局立刻放人。

    《華爾街日報》1日在推特

    《華爾街日報》強調，格什科維奇遭逮事件是對新聞自由的侮辱，應該激起全世界所有自由人民與政府的憤怒，任何記者都不應該因為他們的工作而被拘捕。

    針對格什科維奇為何被捕，俄羅斯聯邦安全局（FSB）指出，格什科維奇是在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）被捕，聲稱格什科維奇涉嫌蒐集俄國國防工業體系中其中一間企業的資訊，從事有利於美國政府的間諜活動。美國白宮和國務院則是直接與俄當局聯繫，並呼籲居住或在俄羅斯旅行的公民即刻離境。

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