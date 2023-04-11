俄差點擊落英機 險釀美國北約參戰

美國國防部外洩機密文件顯示，俄國蘇愷-27戰機去年九月在黑海上空，差點擊落英國偵察機。（美聯社檔案照）

2023/04/11 05:30

美國防部外洩情資 又爆新料

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部機密情資外洩風波持續發酵，據傳烏克蘭已被迫改變部分軍事計畫。外流機密文件揭露，烏克蘭防空彈藥庫存將耗盡，以及俄羅斯去年九月差點擊落英國偵察機，恐導致美國和北大西洋公約組織（NATO）盟國直接介入烏克蘭戰爭。

評估烏國彈藥吃緊

五角大廈的外洩機敏資料涉及烏克蘭戰爭、美國與盟邦軍事情資，引發軒然大波。紐約時報九日報導，外洩文件顯示，美方評估烏克蘭使用的S-300、「山毛櫸」等部分蘇聯製防空武器，最快將在四月中耗盡，保護前線的防空能力將在五月廿三日前完全瓦解，顯示烏軍在戰場上的前景依然嚴峻。

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烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）並未否認烏軍防空飛彈庫存吃緊，但強調西方夥伴提供的新系統可完全取代蘇製防空武器，「問題是數量。要完全取代舊系統，我們需要很多新系統。」此外，美方評估，俄國已部署四八五架戰機到烏克蘭戰區，烏克蘭則僅有八十五架。

另據華盛頓郵報報導，去年九月廿九日一架英國皇家空軍RC-135電子偵察機，在克里米亞外海上空與兩架俄國蘇愷-27戰機接觸，其中一架蘇愷-27居然在RC-135附近發射一枚飛彈。當時英國國防大臣華勒斯得知消息後，隨即聯繫俄國國防部長紹伊古，對方稱發射飛彈並非蓄意，純粹是「技術故障」。

但外流的機密文件顯示，當時的情況比想像中更混亂，英國偵察機其實差點被擊落，一旦擦槍走火，很可能會演變成英美與俄國直接交戰。而根據北約條款，任一成員國遭武裝攻擊，北約會將其視為對所有成員國的攻擊，並採取共同行動。

與烏克蘭總統澤倫斯基關係密切的消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），在五角大廈機密文件外洩後，烏克蘭被迫改變部分軍事計畫。但烏國總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指出，這些疑似外洩文件是以俄國散布的「大量虛構資訊」為依據的假訊息，「與烏克蘭真正的計畫沒有任何關係」。

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