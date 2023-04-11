果真換帖兄弟 俄稱美台「挑釁」 挺中舉行軍演

日本防衛省10發佈的影像顯示，中國山東號航空母艦在西太平洋海域舉行艦載機起降訓練。（法新社）

2023/04/11 05:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕為期3天的中國環台軍演10日宣告結束，有別於美國、日本和歐盟都呼籲中國克制，俄羅斯力挺北京，強調中國面對一再「挑釁」，有權舉行軍演。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）10日在與媒體的電話會議中表示，人人都應該尊重中國，因為中國的行動符合國際法；「在一段很短的時間裡，你我都看到一再對中華人民共和國的挑釁行動」，「中國當然擁有對這些挑釁行動行使主權的權利，包括嚴格根據國際法舉行軍事演習」。

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佩斯科夫還論及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週對中國的國是訪問，強調法國不適合出面調解烏克蘭戰爭，因為巴黎「已經間接和直接站在烏克蘭一方，介入這場衝突」。

馬克宏訪問中國時，曾呼籲中國國家主席習近平在烏克蘭衝突問題上「讓俄羅斯恢復理智」。

中國人民解放軍東部戰區發動的環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，10日在對台實施「多方位封控」和「模擬打擊」後落幕。在最後一天演習中，共軍出動大規模海空軍力量，從多方向對台灣實施封控，首次進入西太平洋操練的中國首艘國產航空母艦「山東號」及其率領的戰鬥群，也參與對台封控演習，山東號艦載機殲-15等大批軍機也逼近台灣，侵擾台灣周邊空域或防空識別區（ADIZ）。

美國政府已表示，正密切關注這場軍演，呼籲北京克制。日本內閣官房長官松野博一10日表示，台灣海峽和平與穩定的重要性，不僅對日本的安全很重要，對整個國際社會的穩定也很重要。

歐盟對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）10日也說，針對中國人民解放軍在台海和台灣周邊地區的軍事活動愈演愈烈，甚至入侵台灣防空識別區並越過台海中線，「我們表達關切」。

馬斯拉里強調，北京「不應片面或企圖透過武力改變現狀。任何由升級、意外事件或武力行動引發的台海不穩定狀況，都將對該區域和全球產生重大的經濟和安全影響」，呼籲北京克制。

日本防衛省10日發佈聲明指出，山東號編隊還包括飛彈驅逐艦「焦作號」、飛彈護衛艦「許昌號」和「柳州號」，以及一艘905型補給艦。自4月7日至9日，山東號艦載機起降約80架次，艦載直升機起降約40架次，共計約120架次起降。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，中國面對一再挑釁，當然擁有行使主權的權利，包括舉行軍事演習。（美聯社檔案照）

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