冷戰後首例！ 華爾街日報記者 遭俄羅斯控間諜罪逮捕

《華爾街日報》記者格什科維奇近日被控間諜罪遭俄羅司聯邦安全局逮捕。（法新社）

2023/03/30 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天（30日）宣稱美媒《華爾街日報》（The Wall Street Journal）一名記者因間諜罪被捕並拘留，引發外界關注。

綜合《華爾街日報》、《CNN》及《BBC》報導，FSB週四指控《華爾街日報》駐莫斯科分社記者格什科維奇（Evan Gershkovich）在派駐俄羅斯期間從事間諜活動，近日他於凱薩琳堡（Yekaterinburg）試圖獲取俄羅斯軍工業活動相關機密時被當場逮捕，目前正接受拘留調查並等待審判。FSB聲稱，格什科維奇過去在俄持續「依照美國政府指示」進行「蒐集俄國國家機密」等非法活動。

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《BBC》指出，格什科維奇本週最後一篇報導（被捕前）主要在講述俄羅斯經濟下滑及克里姆林宮如何維持社會支出的同時應對「不斷膨脹的軍費開支」。此次格什科維奇被捕，成為美蘇冷戰以來首位被俄羅斯以間諜罪拘捕的美國記者，若間諜罪成立，最高恐面臨10至20年的監禁。

去年2月24日揮兵入侵烏克蘭，俄羅斯為管控國內輿論與外界資訊，極盡所能打壓媒體，將所有對俄不利的訊息當作假消息並視為犯罪，勇敢揭露真相的俄羅斯獨立媒體被貼上「外國代理人」的標籤，致使俄羅斯公民獲取最真實的報導變得越發困難。

消息曝光後，《華爾街日報》發聲明表示密切關注相關進展，強調報社將與格什科維奇及其家人並肩站在一起，「本報強烈否認FSB的指控，要求俄方立即釋放我們值得信賴且敬業的記者格什科維奇。」據《華爾街日報》網站介紹，格什科維奇主要負責俄羅斯、烏克蘭和前蘇聯有關的報導，先前曾在《法新社》、《莫斯科時報》和《紐約時報》工作過。

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