英王加冕禮倒數 261年黃金馬車暖身

英國倫敦白金漢宮的皇家馬厩4日展出皇室馬車Gold State Coach，查理三世國王5月6日加冕禮後，將與皇后共乘這輛馬車返回白金漢宮。（美聯社）

2023/04/11 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國查理三世國王加冕禮將於5月6日盛大舉行，大典結束後，新王與王后卡蜜拉將依傳統，搭乘數百年歷史的皇家馬車Gold State Coach返回白金漢宮，華麗馬車4日在倫敦白金漢宮的皇家馬厩展出。

綜合外媒報導，查理三世國王縮短了他母親在 1953 年走的遊行路線，因為他的目標是舉辦一場更溫馨的加冕典禮，其中將包括融入一些現代風格。

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英王加冕禮將在倫敦西敏寺舉行，查理三世國王與王后將乘坐皇家馬車Diamond Jubilee State Coach，從白金漢宮前往西敏寺。這座長18英尺（約5.48公尺）的馬車2014年建造，重達三噸是一輛封閉式六匹馬拉馬車，擁有液壓懸架、供暖系統、照明、電動窗和空調。

在加冕禮結束後，查理三世國王與王后將依傳統乘坐Gold State Coach馬車返回白金漢宮，這座華麗馬車建造於1762年，由木頭製成的封閉式馬車，頂部塗有一層金箔。有羅馬神和女神的彩繪面板，而屋頂上的三個小天使象徵著英格蘭、蘇格蘭和愛爾蘭。

Gold State Coach馬車首次使用是1762年喬治三世國王搭乘前往議會開幕，自1831年威廉四世以來，每一次加冕典禮都使用過這輛馬車。只有君主和他們的配偶才能乘坐鍍金馬車。這座皇室馬車長7公尺、高3.6公尺且重達四噸，需8匹駿馬才拉得動它。英國皇家收藏信託館表示「因為該馬車只能以步行速度前進，所以能讓皇家遊行隊伍更顯莊嚴隆重。」

歷史悠久的Gold State Coach馬車坐起來並不舒適，女王伊麗莎白二世曾在2018年的一部紀錄片中表示，她當時乘坐王室馬車從白金漢宮到西敏寺的經驗「十分可怕」，相當不舒適。在1831年加冕的威廉四世，更形容像一艘在波濤洶湧大海中的船。

Diamond Jubilee 和 Gold State 馬車目前都在白金漢宮的皇家馬厩展出。

圖為2022年鍍金的王室馬車。穿過西敏市內的一條大道。（歐新社檔案照）

圖為2022年鍍金的王室馬車展示。（美聯社檔案照）

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