日皇即位有神秘三神器 泰皇加冕「五大聖物」受矚目

2019-05-04 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕近日日本天皇登基繼承了三大神器；而泰皇今天在加冕典禮上，也繼承五大聖物，分別為勝利之冠、勝利皇劍、皇室權杖、皇家之扇和犛尾拂塵、皇履；在泰皇加冕的婆羅門教儀式當中，婆羅門祭司將會依序獻上這五大聖物。

綜合媒體報導，日本皇太子德仁5月1日接掌皇位，在「劍璽等承繼之儀」中承接象徵天皇地位正統性與皇權的「三神器」，包括草薙之劍（天叢雲劍）、八咫鏡和八尺瓊勾玉。德仁的祖父裕仁天皇曾說，他在二次世界大戰末期決定投降的因素之一，就是為了保護這三件神器，足見其珍貴。

而泰國將在今日（4日）開始，舉行為期三天的泰皇拉瑪十世（Rama X）加冕儀式，也將依循婆羅門教的禮儀，由婆羅門祭司依序獻上五大聖物給現任泰皇瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。

首先會獻上的是勝利之冠，由9顆寶石鑲嵌、重達7.3公斤，象徵著勝利的王冠，原先的地位和其他聖物一樣，但到了拉瑪四世（Rama IV）時，他效法歐洲皇室，將皇冠賦予至高無上的權力，從此以後，王冠成了最重要的聖物。

接著婆羅門祭司會獻上勝利皇劍，這把劍長89.8公分，加上劍鞘，總重1.9公斤，象徵著治國的智慧，據傳是由一名漁夫在柬埔寨暹粒（Siem Reap）的一汪湖泊裡所發現，並由當時高棉國的國王獻給札克里王朝（Ratchawong Chakkri）的第一任國王拉瑪一世（Rama I）。

第三樣聖物皇室權杖，則是由泰國聖樹之一的節果決明（學名：Cassia nodosa）所製成，外面再鍍上黃金，上面有荷花、藤蔓等雕刻裝飾，象徵著國王以公平正義治國。

第四樣聖物為皇家之扇和犛尾拂塵，象徵著趕走人民的苦難，皇家之扇由棕櫚葉鑲嵌黃金製成，犛尾拂塵原先是以犛牛的尾巴毛製成，但到了拉瑪四世之後，改以白象的尾巴毛製作，並沿用至今。

最後一項聖物則是皇履，長29公分、寬12公分，後面無跟，塗上金漆，鑲有翠玉和鋯石，鞋底則是由紅色絲絨製成。在加冕典禮上，婆羅門祭司會幫泰皇穿上，沉重的鞋子象徵著國王對國家的責任。

除了五大聖物之外，泰皇還會使用取自昭披耶河、巴薩河、邦巴公河、美功河、碧武里河與四大聖池的「灌頂聖水」沐浴淨身，並由聖俗兩界的權貴人士為泰皇在雙手淋上「八方聖水」，象徵著治國的合法性。

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