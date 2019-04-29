泰王下週加冕！大典斥資9.6億 今彩排封閉40街

2019-04-29 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕泰國國王瓦集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的加冕典禮將在下週舉行，曼谷今（28）日為彩排封閉40條街道，這場近70年來的首個加冕儀式預計耗資10億泰銖（約新台幣9.6億元）。

《路透》報導，現年66歲的泰王瓦集拉隆功也被稱為拉瑪十世，他在父親浦美蓬（Bhumibol Adulyadej）離世後，於2016年10月登基，浦美蓬哀悼期結束後才舉行加冕儀式。

泰國軍政府已為5月4日至6日的加冕儀式撥出10億泰銖，這個金額約是浦美蓬喪禮費用的1/3。軍政府也敦促民眾從4月到7月下旬穿著黃色服飾，以表達對國王的支持。

官方加冕儀式融合佛教宗教儀式和印度教婆羅門儀式，瓦集拉隆功將於5月4日加冕，隔日舉行遊行，6日被宣布為國定假日，泰王將會見國內外政要。

泰國自1932年起為君主立憲制國家，但國王被視為人民和文化的精神保護者，而君主制在泰國受到廣大的擁戴是得益於強大的公關系統─泰國晚間新聞，其有一個專門報導王室日常的時段。

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