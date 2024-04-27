《蒙娜麗莎的微笑》太熱門 羅浮宮：考慮單獨一室展出

《蒙娜麗莎的微笑》目前收藏於法國羅浮宮，每天約有2萬人前來觀賞拍照。（法新社資料照）

2024/04/27 20:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕文藝復興大師達文西（Leonardo Da Vinci）的作品《蒙娜麗莎的微笑》（Mona Lisa）目前收藏在法國羅浮宮（Louvre），每天都吸引了上萬名遊客來爭睹這件藝術瑰寶。而羅浮宮今（27日）表示，為了給遊客更好的觀畫體驗，他們正在考慮讓這副世界名畫單獨一室展出。

《法新社》報導，羅浮宮館長卡爾斯（Leonardo da Vinci）對廣播公司法國國際（France Inter）表示：「當你沒有辦法帶給遊客最好的招待時，總是會令人心生挫折，而這就是《蒙娜麗莎的微笑》面臨的狀況。現在我認為一個更好的解決方案是必要的。」

請繼續往下閱讀...

羅浮宮為世界最熱門的博物館之一，光是去年就有900萬人次造訪。卡爾斯指出，在這900萬人當中，約有80％的遊客都是慕名而來，只為一睹蒙娜麗莎的一抹微笑，也就是說，這副世界名畫每天約吸引2萬人上門觀賞，這些人還時常在畫作前自拍。

《蒙娜麗莎的微笑》目前懸掛在羅浮宮最大房間國家展廳（Salle des Etats）中，與其他珍品相伴，畫作本身則被一大片玻璃嚴密保護著。

《蒙娜麗莎的微笑》的正對面也是一副名作，出自義大利畫家委羅內塞（Paolo Veronese）之手的《迦拿婚宴》（The Wedding at Cana），這是羅浮宮最大的一副畫作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法