新婚之後加冕 泰皇拉瑪十世雙喜臨門

2019-05-04 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕繼日本德仁天皇於5月1日即位之後，泰皇拉瑪十世（Rama X）瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）也將於今日（4日）開始舉行為期三天的加冕儀式。和日本天皇不同的是，雖然同為君主立憲制國家，日本天皇為虛位元首，泰皇卻具有實際權力。

綜合媒體報導，泰國王室1日晚間宣布，泰皇迎娶了長期交往的伴侶素提達（Suthida），並將之立為皇后，隨後又將舉行加冕儀式。素提達在成為皇后之前，原先是空姐出身，後來進入皇室護衛隊，一路升官到護衛隊司令官，並在近日正式成為泰皇的第四任妻子。在此之前，瓦吉拉隆功總有3段婚姻，育有7名子女。

現任泰皇是在2016年於其父親拉瑪九世（Rama IX）蒲美蓬（Phumiphon Adunyadet）過世後繼承皇位，由於其父長期當政，長達70年之久，使得瓦吉拉隆功即位時，已經高齡64歲。但因為守喪的關係，加冕儀式一直到今天開始才舉行。

泰國雖然和日本一樣，都屬於軍主立憲制國家，但泰皇握有實權，批評皇室制度的人，將會被以不敬罪論處。

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