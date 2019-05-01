泰國新王后！ 加冕儀式前3天 泰王證實第4度結婚

2019-05-01 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕泰國國王瓦集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今（1）日突然宣布已和素提達將軍（Suthida Vajiralongkorn）結婚，並冊封她為王后素提達（Queen Suthida）。

《路透》報導，現年66歲的泰王瓦集拉隆功也被稱為拉瑪十世，他在父親浦美蓬（Bhumibol Adulyadej）離世後，於2016年10月登基。曾3度離婚的他在5月4日至6日舉行正式加冕儀式前，於皇家公報發布這項婚訊。

2014年，瓦集拉隆功任命泰國航空前空服員素提達（Suthida Tidjai）為其護衛隊的副指揮官。有一些王室觀察家和外國媒體認為素提達與泰王有曖昧，但王室過去從未證實兩人的關係。

2016年12月，瓦集拉隆功讓素提達晉升將軍，並於2017年成為國王禁衛軍的副指揮官。國王還授予她Thanpuying勛位，王室稱號為Lady。

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