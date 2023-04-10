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    歡慶查爾斯三世加冕禮 王室於推出「聖愛德華王冠表情符號」

    為慶祝新英王加冕禮，王室宣布10日起推出以查爾斯三世將於加冕時配戴的「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）的外型所設計的全新表情符號（emoji）。（圖擷取自@RoyalFamily推特、路透資料照，本報合成）

    為慶祝新英王加冕禮，王室宣布10日起推出以查爾斯三世將於加冕時配戴的「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）的外型所設計的全新表情符號（emoji）。（圖擷取自@RoyalFamily推特、路透資料照，本報合成）

    2023/04/10 13:10

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮，將在5月6 日舉行。為慶祝這場睽違70年的加冕活動，王室在官方推特上宣布，自4月10日起推出以查爾斯三世將於加冕時配戴的「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）的外型所設計的全新表情符號（emoji），同時這也是英國加冕禮歷史上第一次創作表情符號。

    綜合外媒報導，白金漢宮為配合英國國王查爾斯三世的加冕典禮活動，用色彩繽紛的卡通圖案，繪製自17世紀以來，多任英王加冕時配戴的「聖愛德華王冠」的推特表情符號。王室表示，將從4月10日起只要民眾在推特發文時，使用「#Coronation」、「#TheBigHelpout」、「#CoronationConcert」、「#CoronationWeekend」、「#CoronationBigLunch」這5個Hashtag，就會出現這個特別的表情符號。

    另據報導指出，這也是英國王室歷史上第一次為加冕典禮製作網路表情符號，因為距離上一次的加冕典禮為70年前，是在網路、手機和社交媒體都還沒被發明出來的時代。此外，已故伊莉莎白女王去年慶祝「登基70年白金禧」（Platinum Jubilee）時，王室也曾以女王最喜歡的柯基犬並戴上王冠的形象，製作專屬表情符號。

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