歡慶查爾斯三世加冕禮 王室於推出「聖愛德華王冠表情符號」

2023/04/10 13:10

〔即時新聞/綜合報導〕英國國王查爾斯三世(King Charles III)的加冕典禮,將在5月6 日舉行。為慶祝這場睽違70年的加冕活動,王室在官方推特上宣布,自4月10日起推出以查爾斯三世將於加冕時配戴的「聖愛德華王冠」(St. Edward's Crown)的外型所設計的全新表情符號(emoji),同時這也是英國加冕禮歷史上第一次創作表情符號。

綜合外媒報導,白金漢宮為配合英國國王查爾斯三世的加冕典禮活動,用色彩繽紛的卡通圖案,繪製自17世紀以來,多任英王加冕時配戴的「聖愛德華王冠」的推特表情符號。王室表示,將從4月10日起只要民眾在推特發文時,使用「#Coronation」、「#TheBigHelpout」、「#CoronationConcert」、「#CoronationWeekend」、「#CoronationBigLunch」這5個Hashtag,就會出現這個特別的表情符號。

請繼續往下閱讀...

另據報導指出,這也是英國王室歷史上第一次為加冕典禮製作網路表情符號,因為距離上一次的加冕典禮為70年前,是在網路、手機和社交媒體都還沒被發明出來的時代。此外,已故伊莉莎白女王去年慶祝「登基70年白金禧」(Platinum Jubilee)時,王室也曾以女王最喜歡的柯基犬並戴上王冠的形象,製作專屬表情符號。

A special emoji for the Coronation has gone live today! The emoji, based on St Edward’s Crown, will appear when any of the following hashtags are used: #Coronation#CoronationConcert#TheBigHelpout#CoronationWeekend#CoronationBigLunch pic.twitter.com/ueHOpkNn6M